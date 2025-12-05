انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي تحت شعار "في حب السينما"

افتُتحت أمس الخميس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة الساحلية، وسط حضور لافت لنجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، وتحت شعار "في حب السينما" الذي يعكس روح الدورة وبرنامجها المتنوع.

حضور نجوم عالميين وعرب

شهدت السجادة الحمراء في ليلة الافتتاح توافد نخبة من نجوم السينما العالمية، بينهم: أدريان برودي، مايكل كين، فين ديزل، آنا دي أرماس، جيان كارلو إسبوسيتو، ناعومي هاريس، كريستين دانست، والمخرج الأميركي شون بيكر.

كما حضر عدد كبير من الفنانين العرب، منهم: أروى جودة، إلهام شاهين، ياسمين صبري، هنا الزاهد، صبا مبارك، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، جمال سليمان، مي عمر، محمد سامي، محمد فراج.

111 فيلما من 70 دولة

يقام المهرجان خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول، ويجمع صناع الأفلام والمواهب من مختلف الدول، حيث يعرض هذا العام 111 فيلما من أكثر من 70 دولة.

ويضم قسم "مسابقة البحر الأحمر" المرموقة 16 عملا روائيا طويلا ورسوما متحركة وأفلاما وثائقية من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، تتنافس جميعها على جوائز اليسر التي ستُعلن في الحفل الختامي.

وتشارك 3 أفلام عربية بارزة في المسابقة: "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين، و"نجوم الأمل والألم" للبناني سيريل عريس، و "غرق" للمخرجة الأردنية زين دريعي.

كما يقدّم برنامج "السينما السعودية الجديدة" أحدث أعمال الجيل الصاعد من المخرجين السعوديين في فئات الأفلام الطويلة والقصيرة.

ويترأس لجنة اختيار الأفلام هذا العام المخرج الأميركي شون بيكر، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه "أنورا".

سوق البحر الأحمر

وفي موازاة العروض السينمائية، تنطلق فعاليات "سوق البحر الأحمر" بمشاركة أكثر من 140 جهة عارضة من 32 دولة، لتمثل منصة للتعاون بين الفنانين والمنتجين والموزعين واستكشاف مشاريع جديدة في الصناعة العالمية.

"العملاق" في الافتتاح

اختار المهرجان فيلم "العملاق" (Giant) للمخرج البريطاني روان أثال ليكون فيلم الافتتاح، وهو عمل مستوحى من السيرة الذاتية لبطل الملاكمة اليمني البريطاني نسيم حميد.

وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية، إن الفيلم "يمثل نموذجا للتقارب بين الشرق والغرب"، مؤكدا أهمية قصته الملهمة.

الفيلم من بطولة أمير المصري في دور نسيم حميد، وبيرس بروسنان في دور مدربه الأيرلندي بريندان إنجل، ومن المقرر طرحه في دور العرض العالمية يوم 8 ديسمبر/كانون الأول.

تكريمات لرموز سينمائية عالمية

شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز الأسماء العالمية، على رأسهم أسطورة السينما البريطانية مايكل كين، الذي صعد إلى المسرح على كرسي متحرك بصحبة أحفاده الثلاثة، مستعيدا مسيرته الطويلة وفوزه بجائزتي أوسكار.

كما كرّم المهرجان الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، التي تحدثت عن رحلتها الفنية وعلاقتها العميقة بالتمثيل، مؤكدة أن مهنتها كانت جزءا من رحلة تحقيق الذات، مشيرة إلى أنها بدأت دراسة الإخراج أخيرا.

وشملت التكريمات أيضا المخرج الجزائري رشيد بوشارب، الذي استعاد ذكريات والديه في جدة قبل نصف قرن، مؤكدا ارتباطه بالمدينة وثقافتها، مشيدا بقدرة السينما على جمع الثقافات وتبادل الإلهام. كما تم تكريم المخرج ومصمم المشاهد الخطرة ستانلي تونج، أحد أبرز صناع أفلام الأكشن في هونغ كونغ.