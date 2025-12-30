رحل بعد صراع مع السرطان.. صاحب أغنية "إخواتي" أوصى بحذف أعماله الفنية

كشف مؤدي المهرجانات شحتة كاريكا عن وصية زميله الراحل أحمد دقدق، الذي تُوفي قبل أيام، والتي عبّر فيها عن رغبته في حذف أعماله الغنائية من مختلف المنصات الرقمية، إلى جانب إغلاق قناته الخاصة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أوضح شحتة كاريكا أن دقدق كان حريصا خلال مسيرته على الغناء بهدف إدخال البهجة على جمهوره، مؤكدا أنه كان شخصا طيبا ولم تتضمن أغنياته أي إساءة. ومع ذلك، فقد أبدى رغبة صريحة في عدم بقاء هذه الأعمال متداولة بعد رحيله.

وأشار شحتة إلى أن أحد أقارب دقدق شارك في المداخلة نفسها، وأكد صحة الوصية، موضحا أن الراحل أوصى أسرته بشكل مباشر بحذف أغنياته بعد وفاته، التزاما برغبته الشخصية.

وكشف شحتة كاريكا، الذي اشتهر بتقديم مهرجان "إخواتي" بالاشتراك مع أحمد دقدق، أن الأغنية حققت ما يقرب من نصف مليار مشاهدة على القناة الرسمية لفريق "صواريخ" على موقع يوتيوب.

وأوضح أن الراحل عانى من مرض السرطان لمدة عام قبل أن يفارق الحياة قبل أيام عن عمر ناهز 30 عاما، تاركا طفلين. وقد شُيّعت جنازته من مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة المرج في القاهرة.

يأتي ذلك بعد أشهر من حالة الجدل التي أثارتها وصية المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر الذي أوصى بحذف جميع أغنياته.

قال مدير أعماله إبراهيم البرنس، عقب الوفاة، إن الراحل كان يوصيه دائما بعدم عرض أغنياته، وبحذفها من جميع المنصات بعد وفاته، وأوضح أن الأغنيات التي سجلها قبل رحيله لن تذاع التزاما بوصيته، التي جرى تنفيذها بالفعل قبل مراسم الدفن.

من جانبه، أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن حذفه جميع أغنيات المطرب الشعبي، الذي رحل عن عمر ناهز 42 عاما، من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا في الوقت نفسه جميع شركات الإنتاج التي تعاونت معه بحذف أعماله الغنائية.

بدوره، صرح المطرب الشعبي طارق الشيخ بنيته حذف جميع أغنياته مستقبلا، مؤكدا في مداخلة مع برنامج "تفاصيلك" أنه سيُوصي أبناءه بتنفيذ ذلك بعد وفاته. وعلّق على وصية أحمد عامر قائلا إن ما فعله يحسب له، لأنه أراد أن يترك سيرة طيبة لا ترتبط فقط بالغناء.