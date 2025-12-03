نجوم هوليود يحيون حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن

من المنتظر أن يشارك مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، والمغني البريطاني روبي ويليامز في فعاليات سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، بعروض يقدمونها في الحفل الذي تحتضنه العاصمة الأميركية واشنطن بعد غدٍ الجمعة.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن عارضة الأزياء الأميركية، الألمانية هايدي كلوم، والكوميدي الأميركي كيفن هارت، ومواطنه الممثل داني راميريز سيقدمون الحفل.

وفي الحفل، سيتعرف 48 منتخبا، إلى منافسيهم في البطولة الكبرى التي تقام العام المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتوقع أن يشاهد الحدث الذي يقام في مركز جون كينيدي للفنون الأدائية ملايين المتابعين، حيث ستضيف كلوم، وهارت، وراميريز لمسة من بريق هوليود إلى الفعالية.

كلوم التي شاركت سابقا في الحدث قبل بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، قالت إن "استضافة القرعة النهائية مرة أخرى، بعد أن كنت جزءا من هذا العرض قبل 20 عاما في بلدي، أمر استثنائي حقا".

وأضافت، "كأس العالم يجمع العالم كما لا يفعل أي حدث آخر، وكوني جزءا من هذا السحر مرة أخرى، على مسرح أكبر يضم ثلاثة بلدان ستستضيف البطولة و48 منتخبا، يعد شرفا لا يصدق".

من جانبه، قال راميريز، إنه متحمس للغاية للمشاركة في الحدث، نظرا لروابطه مع "اثنين من البلدان الثلاثة المضيفة" في إشارة إلى الولايات المتحدة والمكسيك.

وأضاف، "كشخص نشأ يلعب كرة القدم، فإن الحصول على فرصة المشاركة في تقديم القرعة واللقاء والتحدث إلى أساطير كأس العالم في حدث بارز كهذا هو حلم. ومع قدوم هذه البطولة إلى الولايات المتحدة، حيث ولدت، وإلى المكسيك، حيث تعود بعض جذوري، يصبح الأمر أكثر تميزا، ولا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في هذا الحدث".

يشار إلى أن النسخة الـ23 من كأس العالم ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وضمنت المنتخبات الـ42 التالية التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ستُحسم هوية أصحاب المقاعد الـ6 المتبقية في وقتٍ لاحق:

الدول المضيفة:

الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

آسيا:

اليابان

إيران

أوزبكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

أستراليا

قطر

السعودية

أميركا الجنوبية:

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

أوروغواي

كولومبيا

باراغواي

أوقيانوسيا:

نيوزيلندا

أميركا الشمالية والوسطى:

بنما

هايتي

كوراساو

أوروبا:

إنجلترا

فرنسا

كرواتيا

البرتغال

النرويج

ألمانيا

هولندا

بلجيكا

النمسا

إسبانيا

سويسرا

أسكتلندا

أفريقيا: