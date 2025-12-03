محكمة أميركية تصدر حكمها الأول على طبيب باع الكيتامين لماثيو بيري

من المنتظر أن تُصدر محكمة أميركية الحكم الأول في قضية وفاة نجم مسلسل "فريندز" (Friends) ماثيو بيري اليوم الأربعاء، إذ سيُحاكم طبيب أقرّ ببيعه الكيتامين لبيري خلال الأسابيع التي سبقت وفاته بجرعة زائدة.

وستتاح الفرصة لعائلة بيري للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الفدرالية في لوس أنجلوس، قبيل صدور الحكم بحق الطبيب سلفادور بلاسنسيا.

وقد طالب الادعاء العام القاضية شيريلين بيس غارنيت بالحكم على بلاسنسيا البالغ 44 عاما بالسجن 3 سنوات، بموجب اتفاق إقرار بالذنب اعترف فيه الطبيب ببيعه كميات كبيرة من الكيتامين بشكل غير قانوني لبيري. ومع ذلك، لم يُتهم الطبيب ببيع الجرعة التي قال المحققون إنها تسببت في وفاة بيري يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان بيري يتعاطى الكيتامين، وهو مخدّر يُستخدم عادة في الجراحات، بشكل قانوني كجزء من علاجٍ لحالته النفسية والاكتئاب. لكن عندما رفض طبيبه المعتاد تزويده بالكميات التي طلبها، لجأ إلى بلاسنسيا الذي اعترف ببيعه الكيتامين رغم علمه بإدمانه ومعاناته الطويلة مع التعاطي.

وبحسب مستندات المحكمة، فإن بلاسنسيا بعث رسالة نصية لطبيب آخر يقول فيها إن بيري "أحمق" يمكن استغلاله ماليا.

وجاء في مذكرة الادعاء بشأن العقوبة "بدلا من أن يفعل الأفضل لبيري الذي عانى من الإدمان معظم حياته، فقد سعى المتهم لاستغلال حالته الطبية الهشّة من أجل الربح".

وفي المقابل، حاول محامو الطبيب رسم صورة أكثر تعاطفا له في مذكرتهم، باعتباره خرج من الفقر وأصبح طبيبا محبوبا من مرضاه، بل إن بعض مرضاه قدّموا شهادات لصالحه أمام المحكمة.

ووصف المحامون بيع بلاسنسيا للكيتامين لبيري بأنه "تصرف متهوّر وأكبر خطأ في حياته".

وجاء في المذكرة "الندم وحده لا يكفي للتعبير عن الألم والعار الذي يشعر به بلاسنسيا تجاه المأساة التي وقعت، وفشله في منعها".

ولكن المحامين قالوا إن "الحكم بالسجن ليس ضروريا ولا مبررا. لقد خسر بالفعل رخصته الطبية، وعيادته، ومسيرته المهنية. كما تعرّض لهجمات شرسة من وسائل الإعلام، وتهديدات من غرباء دفعت أسرته إلى الانتقال إلى ولاية أخرى حفاظا على سلامتهم".

وأشاروا أيضا إلى أن بلاسنسيا انتقل إلى ولاية أريزونا مع زوجته وابنه البالغ من العمر عامين.

وفي مقطع فيديو صُوّر من أجل القاضية بالتعاون مع محاميه، قال بلاسنسيا "أريد لابني أن يشعر بالفخر بوالده. لقد ارتكبت أخطاء لكنني أريد أن يعرف أنني حاولت اتخاذ قرارات أفضل بعدها".

وكان بلاسنسيا قد أقرّ في يوليو/تموز بذنبه في 4 تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين، بينما وافق الادعاء على إسقاط 5 تهم أخرى. ولم يتضمن الاتفاق أي التزامات بشأن العقوبة، مما يعني أن القاضية غارنيت تملك الصلاحية القانونية بالحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 40 عاما.

وقد حضر سوزان (والدة بيري) جلسات سابقة ومعها زوجها الصحفي كيث موريسون، وقد يكونان من بين من سيُسمح لهم بإلقاء كلمات قبل النطق بالحكم على بلاسنسيا.

أما المتهمون الأربعة الآخرون -الذين توصلوا إلى اتفاقيات إقرار بالذنب- فسيصدر الحكم عليهم في جلسات منفصلة خلال الأشهر القادمة.

يُذكر أن بيري عانى من الإدمان لسنوات تعود إلى فترة عمله في مسلسل "فريندز" حين أصبح من ألمع نجوم جيله في دور "تشاندلر بينغ". وقد شارك معه جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر، وذلك طيلة 10 مواسم من عام 1994 إلى 2004.