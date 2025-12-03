الفنان سامح حسين يوضح حقيقة انضمامه لهيئة التدريس بجامعة مصرية

نفى الفنان المصري سامح حسين رسميا صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية حول تعيينه عضوا بهيئة التدريس في جامعة حلوان، مؤكدا أن ما نُشر لا يمتّ للواقع بصلة، وأن زيارته للجامعة جاءت في إطار لقاء مفتوح مع الطلاب بدعوة رسمية باعتباره أحد خريجي قسم علوم المسرح.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل بعدما انتشر خبر يفيد بانضمام الفنان إلى هيئة التدريس، الأمر الذي دفعه لإصدار بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" لتوضيح الحقائق. وقال حسين إنه لم يُعيَّن، ولم يُعرض عليه هذا الأمر من الأساس، مشددا على احترامه الكامل للسلك الأكاديمي وقواعده الراسخة، وإيمانه بأن التدريس الجامعي يجب أن يُسنَد للمتخصصين الأكاديميين فقط.

وأوضح الفنان أنه التقى رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل قبل مشاركته في الحوار المفتوح، حيث تناول الحديث أساليب التعليم الحديثة التي تسمح بمشاركة الخبراء والمدربين في العملية التعليمية بصيغ غير تدريسية، إلى جانب الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في إيصال المعرفة للطلاب. وأكد أنه أبدى استعداده للمساهمة في هذا النوع من المشاركات كمدرب في مجال تخصصه دون أن يتولى أي منصب أو مهام أكاديمية.

وأشار حسين إلى أن برنامجَه عبر مواقع التواصل الاجتماعي (قطايف)، كان من بين الأسباب التي دفعت لاقتراح تقديم محتوى عبر منصة "حلوان بلس" التابعة للجامعة، يتناول قضايا مجتمعية مرتبطة بالمناهج، سواء عبر المسرح أو من خلال نقاشات مع متخصصين. وأكد أنه طلب أن يرافقه أساتذة أكاديميون لضمان دقة المحتوى واحترام التخصص.

واختتم الفنان المصري بيانه بالتأكيد على احترامه لكل الآراء والتخصصات، وحرصه على دعم طلاب جامعته وتقديم أي خبرة يمكن أن تفيدهم، مشيرا إلى فخره بانتمائه لجامعة حلوان واستعداده للمساهمة في تطوير طرق التعليم بما يناسب الأجيال الجديدة.