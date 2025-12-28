الأفلام الأكثر مشاهدة على الجزيرة الوثائقية خلال 2025

على مدار العام 2025، رافقتم أفلامنا، شاهدتموها، وتفاعلتم معها، وتركتم بصمتكم في أرقام المشاهدة والتعليقات والمشاركات. بعض هذه الأفلام لامس جراحا راهنة، وبعضها أعاد فتح ذاكرة بعيدة، وأخرى ذهبت إلى الهامش لتصغي لأصوات قلّما يُلتفت إليها. لكنها جميعا التقت عند نقطة واحدة: رغبة مشتركة في الفهم، وفي البحث عن الإنسان خلف الحدث.

في هذه اللحظة الختامية من العام، نقدم إليكم أكثر الأفلام الوثائقية مشاهدة على قناة الجزيرة الوثائقية على يوتيوب خلال 2025؛ أعمال اختارها الجمهور، وتفاعلت مع قلقه وفضوله وأسئلته. هي ليست مجرد قائمة أرقام، بل خريطة لاهتماماتكم، ومرآة لعامٍ استثنائي، نأمل أن تجدوا فيها ما يعيد التفكير، ويستحق المشاهدة مرة أخرى.

أجبان من قلب الطبيعة.. رحلة الجبن من المراعي إلى المائدة: صُنّاع يحمون التقاليد من التصنيع المفرط

من أقبية روكفور العتيقة إلى المراعي المرتفعة في جبال الألب السويسرية، يكشف فيلم "أجبان من قلب الطبيعة" كيف يحافظ صُنّاع الجبن التقليديون على أسرار الحرفة في مواجهة التصنيع الحديث، ويأخذنا في رحلة بصرية غنية داخل عالم يتقاطع فيه الطعم بالأصالة، والمعرفة الفطرية بالموروث المحلي، دفاعا عن نكهة لا تُصنع إلا بالحب والصبر

وثائقي يروي قصة صدام حسين الملحمية، من يتيم إلى حاكم مطلق، يكشف عن شخصية حالمة وسلطوية لكنها قوية الشكيمة، تركت بصمتها التي لا تمحوها الأيام كزعيم نادر في الأمة العربية الحديثة..

لم يشهد البحر المتوسط ما شهدته سردينيا؛ جزيرة انفصلت عن أوروبا منذ 40 مليون سنة وشرعت في رحلة فريدة نحو أفريقيا، حاملة معها مزيجا مذهلا من الأنظمة البيئية والثقافات والجينات. فيلم "سردينيا .. السفينة الحجرية" يوثق حكاية سفينة حجرية عائمة شكلت فسيفساء نادرة من الحياة والتاريخ.

يوم هُزم الرايخ الثالث- 100 يوم غيّرت مجرى الحرب العالمية الثانية- الجزء الأول

من شواطئ النورماندي إلى شوارع باريس.. 100 يوم صنعت فجر الحرية. في الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، يوثّق هذا الوثائقي رحلة قوات الحلفاء من "دي- داي" إلى تحرير باريس، من خلال شهادات نادرة وأرشيف ملوّن مذهل يُعيد الحياة لأيام كانت فيها البشرية على مفترق التاريخ. شاهد القصة الكاملة ليوم هُزم فيه الرايخ الثالث.

‏ما هي الأسباب التاريخية والدينية والسياسية للحروب الصليبية؟ وما دوافع الكنيسة في أوروبا لغزو الشرق؟ وكيف وثق المؤرخون الفظائع التي ارتُكِبَت في القدس وهزت التاريخ؟

يوم هُزم الرايخ الثالث.. 100 يوم غيّرت وجه العالم- الجزء الثاني

في الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، يعود هذا الوثائقي الملحمي ليأخذنا في رحلة مؤثرة عبر 100 يوم حاسمة غيّرت مجرى التاريخ، من فجر 6 يونيو/حزيران عام 1944 حتى لحظة تحرير باريس من الاحتلال النازي. "يوم هُزم الرايخ الثالث.. 100 يوم غيّرت وجه العالم" هو أكثر من مجرد سرد لمعركة؛ إنه توثيق بصري نادر يعيد الحياة لتلك الأيام عبر أرشيف ملوّن مذهل وشهادات حيّة لجنود قاتلوا على الشواطئ وفي القرى الفرنسية المدمّرة. من عملية أوفرلورد التي قادها الجنرال "آيزنهاور" إلى انهيار الخطوط الألمانية أمام الزحف الحليف، يعرض الفيلم تفاصيل الدماء، والبطولة، والأمل في حربٍ كتبت نهاية الرايخ الثالث وبداية عالم جديد.

سلوفينيا.. الطبيعة أولا- مملكة الطبيعة المصغّرة

في قلب أوروبا، تختبئ دولة صغيرة بحجم الحكايات، حيث تتعانق الأنهار الزمردية مع جبال الألب، وتعيش الدببة والوشق جنبا إلى جنب مع البشر في تناغم نادر. "سلوفينيا.. الطبيعة أولا" رحلة سينمائية تكشف كنوز هذا البلد الأخضر الذي استحق لقب أكثر نمط حياة استدامة في العالم، حيث تتكثف روائع الكوكب في مساحة لا تُرى من نافذة الطائرة.

‏الجزائر سقوط الأسوار

‏سلسلة تاريخية توثق احتلال الإسبان للجزائر، صراعات الجواسيس، تدخل العثمانيين، ومعارك التحرير ضد التحالفات الأوروبية.

كولومبيا.. هبة الأنديز والأمازون

اكتشفوا كولومبيا كما لم ترونها من قبل! من غابات الأمازون الممطرة التي تحتضن الفهود إلى السهول الشاسعة في (أورينوكيا) موطن الأناكوندا، هذه الرحلة ستأخذكم إلى أماكن نائية لا يجرؤ الكثيرون على اكتشافها. انضموا إلينا عبر فيلم "كولومبيا.. هبة الأنديز والأمازون" في مغامرة عبر الجبال المكللة بالثلوج والسواحل المنعزلة حيث تتكاثر السلاحف البحرية وتسبح أسماك القرش في مياه المحيط الهادئ.

فرنسا.. التعافي من الحرب- من يوم الإنزال إلى استقلال الجزائر

صيف 1944 شكّل بداية جديدة لفرنسا مع تحريرها من الاحتلال النازي، لكن سرعان ما اصطدمت أحلام البناء والازدهار بواقع اجتماعي وسياسي معقد. وثائقي "فرنسا.. التعافي من الحرب" يعرض –بأرشيف ملوّن نادر– رحلة فرنسا من يوم الإنزال (D-Day)، مرورًا بالتحولات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية.

الستينيات.. الاشتراكية طريق النصر

‏تتشكل في ستينيات القرن الفائت أحلام عربية كبيرة جاءت خيباتها أكبر؛ من تحقيق الوحدة العربية إلى هزيمة 1967. فكيف فشلت دولة المواطنة في العالم العربي؟

تاجماعت.. ديمقراطية جبلية عمرها قرون في قرى القبائل

في أعالي جبال القبائل، حافظت المجتمعات الأمازيغية على نظام تشاوري محلي فريد يُعرف بـ "تاجماعت"، يُجسّد روح الديمقراطية الشعبية قبل أن تُدوَّن في كتب السياسة الغربية. تجربة حية في التنظيم الذاتي والبقاء نعيشها في فيلم "تاجماعت.. ديمقراطية جبلية عمرها قرون".

مسلمو العصر الفكتوري

سلسلة وثائقية بعنوان "مسلمو العصر الفكتوري" تسلط الضوء على جانب منسي من تاريخ المجتمع البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر، وتكشف عن العديد من القصص الرائعة والصفحات التي تم تجاهلها من التاريخ الإسلامي الإنجليزي المبكر.

حيوانات ترى المستقبل- كيف ترشدنا أسرار الطبيعة المخفية؟

قبل الإنترنت بقرون طويلة، كانت الكائنات الحية متصلة بشبكة فطرية مذهلة، تتبادل المعلومات وتقرأ إشارات الأرض وكأنها تمتلك بوصلة خفية. الفيلم يكشف كيف تعتمد الحيوانات على خرائط غير مرئية لعبور آلاف الكيلومترات، وكيف يمكن لهذه الشبكة الطبيعية أن تساعدنا نحن البشر في مستقبل كوكب واحد مشترك.

‏محمد باقر الصدر.. الفقيه السياسي

‏محمد باقر الصدر مرجع ديني شيعي بارز قدّم أطروحات فكرية عديدة. فكيف نشأ؟ وهل تأثر بالإخوان؟ وما أبرز محطاته السياسية؟ وما سبب إعدامه؟

ديانا.. لعنة آل سبنسر- الحكاية التي لم تُروَ.. قبل أن تصبح أميرة ويلز

نعرف جميعًا نهاية القصة… لكن كيف بدأت رحلة ديانا سبنسر؟ من كانت قبل القصر، وقبل الأضواء والكاميرات؟ في هذا الفيلم الوثائقي، نعود إلى الجذور لنكتشف الطفولة الخفية والماضي العائلي العريق للمرأة التي أسرت قلوب العالم. قبل أن تصبح "أميرة القلوب"، كانت فتاة عادية من عائلة سبنسر، تحمل أحلامًا وقصصًا لم تُروَ من قبل.

‏سلسلة وثائقية روحية تسبر أسرار الحج، من نداء إبراهيم إلى مناسكه العظيمة، وتُبرز معالمه الخالدة عبر العصور.

‏بناؤها يُنسَب إلى آدم، وإبراهيم رفع قواعدها، ثم أعادت قريش تشييدها لاحقا، فما حكاية بناء الكعبة؟ وكيف صمدت أمام محاولات الهدم بعد الإسلام؟

‏شهد المسجد الحرام توسعات عدة، وتغيرت معالمه عبر العصور حتى استقرّ على صورته الحالية، فمن آخر من عدله؟ وما أحكام الطواف به؟

‏نادى إبراهيم في الناس دعوة إلى الحج، فلبّوا النداء جيلا بعد جيل، فمتى بدأ الحج في الإسلام؟ وما شروط وجوبه؟ وما كيفية الإحرام وأنواعه؟

من يقود القطيع؟ اكتشف أسرار الزعماء في البرية بين القوة والبقاء، ودور القائد في الحماية والصيد

في هذا الوثائقي المدهش، نستكشف حياة الذئاب والغزلان ووحيد القرن والأسود، لنتعرف على دور القائد في كل قطيع. من يتصدر أولًا للطعام ويتكاثر، إلى من يقود المجموعة في الصيد والحماية، نكتشف أن القيادة ليست مجرد قوة، بل مسؤولية وحكمة ونقل للخبرات. شاهدوا كيف يحدد قائد القطيع مصير جماعته بين البقاء والانقراض.

فرنسا.. التعافي من الحرب- من التحرير إلى حرب الجزائر

بين أنقاض الحرب العالمية الثانية وأحلام بناء مستقبل جديد، واجهت فرنسا تحديات غير مسبوقة. من تحرير باريس عام 1944 إلى اتفاقيات إيفيان واستقلال الجزائر عام 1962، يرصد هذا الوثائقي صعود دولة الرفاه، مظاهر التحديث، والصراعات الاجتماعية والسياسية التي مزّقت المجتمع الفرنسي. من خلال أرشيفات ملوّنة نادرة، نشاهد تفاصيل الحياة اليومية للفرنسيين في تلك الحقبة الحاسمة، ونطرح السؤال الكبير: كيف غيّرت حرب الجزائر وجه فرنسا الجديدة، وكيف حاولت الإمبراطورية السابقة إعادة بناء هويتها بعيدًا عن مستعمراتها؟

الشعوب الأصلية.. السان: أقدم شعوب إفريقيا وحكمتهم في العيش مع الطبيعة

في قلب صحراء كالهاري، يعيش شعب السان منذ آلاف السنين بتناغم نادر مع بيئتهم. معارفهم التقليدية في الصيد، جمع الثمار، والتعايش مع الطبيعة تمثل إرثًا إنسانيًا يعلّمنا اليوم كيف نحافظ على كوكبنا. حكمة السان ليست مجرد تاريخ، بل رسالة حيّة تتوافق مع ما توصل إليه العلم الحديث من أجل حماية الأرض والتنوع البيئي.

‏برغم أنه بيع طفلا في سوق النخاسة، فالأسير الرومي ياقوت الحموي يتبحر منذ صغره في الجغرافيا والأدب، ويتربع في صدارة المؤلفين المسلمين، ويصنف أكبر موسوعة جغرافية إسلامية.

شاكلتون.. الرحلة المستحيلة

في أقسى بقاع الأرض وأكثرها عدائية، يجد 28 مغامرًا أنفسهم في صراع مرير من أجل البقاء بعد أن فقدوا آخر رابط لهم بالحياة. إنها قصة ملحمية لا يعرفها أحد أكثر من تيم جارفيس، الذي قرر في عام 2013 إعادة إحياء واحدة من أعظم ملاحم النجاة في التاريخ. باستخدام نسخة طبق الأصل من قارب "جيمس كايرد" الصغير الذي استخدمه المستكشف العظيم إرنست شاكلتون، خاض تيم رحلة ملحمية لمسافة 1,200 ميل عبر أخطر المحيطات، متحديًا أمواجًا عملاقة بارتفاع 10 أمتار ودرجات حرارة تحت الصفر. لكن التحدي لم ينتهِ عند الوصول، فقد أكمل تيم المغامرة بعبور جبال جورجيا الجنوبية الوعرة بنفس المعدات البدائية التي امتلكها شاكلتون قبل أكثر من قرن.

المافيا والبنوك.. حكاية المال القذر والصفقات الخفية

عالمان متناقضان يجتمعان على حب الرفاهية والمخاطرة والمال السهل. من السطو على الخزائن إلى اختراق المؤسسات المالية بعد الحرب العالمية الثانية، يكشف هذا الوثائقي كيف تحولت المافيا من سرقة البنوك إلى الشراكة معها، وكيف تداخلت خيوط الجريمة مع عالم المال والحكومات.

قصة عسل- رحلة عبر نكهات الطبيعة

استكشف العالم الساحر لمربي النحل وهم يجمعون ذهب الطبيعة السائل من أجمل بقاع الأرض، حيث يمتزج الشغف بالتقاليد لإنتاج عسل استثنائي بمذاق فريد.