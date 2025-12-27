حبس وتغريم الإعلامية مها الصغير في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين.

وجاء الحكم بعد ثبوت قيام المتهمة باستخدام لوحات فنية محمية بحقوق الملكية الفكرية ضمن أحد برامجها التلفزيونية، ونسبها إلى نفسها دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها أو الجهات المالكة لتلك الأعمال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مها الصغير إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات، التي كشفت عن عرضها أعمالا فنية أوروبية خلال برنامج عُرض في يوليو/تموز الماضي، جرى تقديمها ضمن فقرة فنية على أنها من إبداعها الشخصي، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الفنانين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية، اتهمت فيها الإعلامية باستخدام لوحاتها دون تصريح، مما دفع المجلس في يوليو/تموز الماضي إلى إصدار قرار بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، مع إحالة الملف إلى النيابة للتحقيق.

وخلال جلسات المحاكمة، تمسكت هيئة الدفاع بأن عرض اللوحات جاء في إطار إعلامي غير تجاري، غير أن النيابة شددت على أن نسب الأعمال الفنية إلى النفس يُعد جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يقرر عقوبة الحبس والغرامة، إلى جانب التعويض المدني لصالح أصحاب الحقوق.