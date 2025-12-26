أفلام من توقيع مخرجات عربيات في سباق الأوسكار

أعلنت أكاديمية الأوسكار قائمتها القصيرة التي تضم 15 فيلما متنافسا في فئة أفضل فيلم دولي طويل، في دورة تعكس تنوعا لافتا على المستويين الجغرافي والسردي. وتكشف أفلام هذا العام عن تقاطعات واضحة في تناول قضايا الهوية والذاكرة والصراع السياسي، من خلال حكايات تنطلق من سياقات محلية مختلفة، لكنها تتقاطع في أسئلتها الإنسانية.

وضمن هذه القائمة، برز حضور 3 أفلام عربية من إخراج مخرجات، في مؤشر يعكس تحولا أوسع تشهده السينما العربية خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأت تجارب إخراجية نسائية تفرض نفسها خارج القوالب التقليدية، سواء على مستوى السرد، أو الموضوعات المعروضة، أو في مقاربتها للواقعين السياسي والاجتماعي، وصولا إلى لغة الصورة وخيارات الإخراج.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 من الموصل إلى واشنطن.. حصاد الوثائقيات الأبرز في 2025

من الموصل إلى واشنطن.. حصاد الوثائقيات الأبرز في 2025 list 2 of 2 5 صفقات كبرى شكلت ملامح هوليود الجديدة end of list

وبينما تبقى المنافسة على الوصول إلى ترشيحات الأوسكار النهائية محفوفة بالتحديات، وتمثل هذه المرحلة التمهيدية فرصة لقراءة أعمق لما تقوله هذه الأعمال عن موقع المرأة العربية داخل الصناعة السينمائية، وكيف تتغير الصورة وتُعاد صياغة الحكاية عندما تكون الكاميرا في يد مخرجة.

فيلم صوت هند رجب

حصل فيلم "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab) على ترشيح لتمثيل تونس في سباق جوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي في الدورة الـ98، بعد اختياره ضمن القائمة القصيرة التي تضم 15 فيلما من مختلف دول العالم. الفيلم درامي وثائقي يستعيد اللحظات الأخيرة لحياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي انتشر صوت استغاثتها عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء قصف غزة، قبل استشهادها مع عدد من أفراد عائلتها وهم محاصرون داخل سيارة.

تقدم المخرجة التونسية كوثر بن هنية إعادة سرد وتوثيق لقصة الطفلة هند، معتمدة على المزج بين التسجيلات الصوتية الحقيقية والأداء التمثيلي، وهو ما لفت انتباه لجان تحكيم مهرجانات دولية قبل وصول الفيلم إلى سباق الأوسكار. وتُعد بن هنية من أبرز المخرجات العربيات، وعُرفت بأفلامها ذات الطابع السياسي والاجتماعي الصدامي، وسبق أن رُشحت للأوسكار عن فيلمي "الرجل الذي باع ظهره" (2021) و"بنات ألفة" (2024).

إعلان

فيلم "اللي باقي منك"

ضمن القائمة القصيرة التي تضم 15 فيلما متنافسا على جائزة أفضل فيلم دولي طويل، يبرز فيلم "اللي باقي منك" (All That’s Left of You) للمخرجة شيرين دعبس، وهو عمل درامي يتتبع حكاية عائلة فلسطينية عبر أجيال متعاقبة، تبدأ من النكبة عام 1948 وتمتد حتى الزمن الحاضر.

ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة تتقاطع فيها الذاكرة مع الفقد ومحاولات البقاء، كاشفا كيف تتوارث العائلة الفلسطينية آثار التهجير والحرب، ليس فقط عبر الأحداث التاريخية الكبرى، بل من خلال تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الشخصية الدقيقة. ومن خلال هذا الامتداد الزمني، يقدم العمل قراءة هادئة لتجربة الفلسطينيين مع الزمن، بوصفه حالة مستمرة تعيش داخل الأفراد وتنعكس على اختياراتهم ومسارات حياتهم.

وتُعد شيرين دعبس من أبرز الأصوات الفلسطينية الأميركية في السينما المعاصرة، وقد عُرفت بأعمالها التي تركز على البعد الإنساني للتجربة الفلسطينية والعربية في سياقات سياسية واجتماعية معقدة، مع اهتمام خاص بالسرد الطبيعي للحياة اليومية. وتمتد خبرتها الفنية بين التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج والإنتاج. ومن أبرز أعمالها السابقة فيلم "أميركا" (Amreeka) وفيلم "مي في الصيف" (May in the Summer)، اللذان رسخا حضورها كصانعة أفلام قادرة على المزج بين الخصوصي والإنساني العام.

فيلم فلسطين 36

كما تضمنت القائمة فيلم "فلسطين 36" (Palestine 36) للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وهو عمل تاريخي يسلط الضوء على ثورة 1939/1936 في فلسطين خلال الانتداب البريطاني.

ويتناول الفيلم انقسام المجتمع الفلسطيني خلال فترة الثورة، مسلطا الضوء على مشاعر الخوف والتوتر والخلافات الداخلية والاختيارات الصعبة، بدل الاكتفاء بسرد بطولي تقليدي. ومن خلال هذه المقاربة، يطرح العمل رؤية تعتبر التاريخ مسارا متصلا لا حدثا معزولا، وتؤكد أن ما عاشه الفلسطينيون في الماضي يظل حاضرا في تشكيل واقعهم الراهن، ولا يمكن فصله عن المشهد السياسي والإنساني اليوم.

وتُعد ماري جاسر مخرجة وكاتبة وصانعة أفلام فلسطينية ذات بصمة خاصة، عُرفت بابتعادها عن الخطاب المباشر، واعتمادها أسلوبا هادئا يراقب الحدث من مسافة، مع تركيز واضح على الهواجس والمشاعر الإنسانية للفلسطينيين. وقدمت عددا من الأعمال التي تناولت ثيمات الفقد والهوية، من بينها فيلم "ملح هذا البحر" وفيلم "لما شفتك"، وحصدت أعمالها جوائز وتكريمات في مهرجانات سينمائية دولية، من بينها جائزة النقاد (فيبريسي) عن ملح هذا البحر، وجائزة شبكة تعزيز السينما الآسيوية (NETPAC) عن "لما شفتك".

وتمثل كل من كوثر بن هنية وآن ماري جاسر وشيرين دعبس نماذج بارزة لمخرجات رسّخن حضورهن في المشهد السينمائي العربي منذ سنوات، عبر أعمال حظيت بإشادة نقدية واسعة وجوائز متعددة، بفضل قوة التجربة وتميز الرؤية.

ومع تراكم هذه الأعمال، أسهمت تجاربهن في إعادة تشكيل فضاء الإخراج السينمائي، الذي ظل طويلا خاضعا لهيمنة ذكورية، عبر تقديم رؤى مختلفة تنظر إلى العالم من زوايا أكثر إنسانية وتعقيدا، مشبعة بالحس الفني والجرأة التجريبية.

إعلان

ولا يقتصر حضور هؤلاء المخرجات على كسر القوالب السائدة، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة كتابة التاريخ العربي بصريا، من خلال سرديات تضع الإنسان في قلب الحكاية، وتعيد طرح الأسئلة حول الذاكرة والهوية والعلاقة المتشابكة بين الماضي والحاضر.

وفي هذا السياق، لا تبدو مشاركة أفلامهن في سباق الأوسكار حضورا رمزيا فحسب، بل هي أيضا مؤشر على تحول أعمق تشهده السينما العربية، إذ تتحول الكاميرا من أداة توثيق إلى مساحة للتفكير وإعادة النظر، ومن صوت واحد إلى تعدد في الأصوات والرؤى، تقوده مخرجات يقدمن تاريخا بصريا مختلفا، أكثر جرأة وصدقا.