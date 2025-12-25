أفلام الجزيرة الوثائقية.. جوائز واحتفاءات في 2025

عبر مهرجانات متعددة في جميع أنحاء العالم، أثبتت الجزيرة الوثائقية حضورها الفعال عام 2025، وفازت أفلام أنتجتها أو شاركت في إنتاجها بعدة جوائز، نعرض لها على النحو التالي مرتبة من الأحدث إلى الأقدم:

فاز فيلم “غزة غراد” بجائزة أفضل فيلم حقوقي في ختام مهرجان “كرامة” لسينما الإنسان، في دورته السادسة عشرة بالأردن، تقديرا لقيمته الفنية وما يقدمه من معالجة إنسانية عميقة لقضايا الحرب والاقتلاع القسري.

ويرصد الفيلم رحلة عائلة فلسطينية اضطرت إلى الفرار من حي تل الهوى في غزة تحت القصف، قبل أن تتشعب مساراتها من جنوب القطاع وصولا إلى مدينة فولغوغراد الروسية، مرورا بالقاهرة. ومن خلال هذا الامتداد الجغرافي القاسي، يقيم العمل مقابلة موجعة بين حاضر غزة المدمى وذاكرة ستالينغراد بوصفها مدينة نجت من امتحان التاريخ، لتغدو المقارنة مرآة لفكرة الصمود حين يواجه الإنسان خرابا يتكرر بأسماء مختلفة.

وتقدم المخرجة الفلسطينية سوسن قاعود عملا يزاوج بين حساسية السرد الشخصي ودقة النظرة الوثائقية؛ فبدلا من الاكتفاء بسرد الوقائع، يلتقط الفيلم ما لا تقوله الأرقام: ارتباك التفاصيل اليومية، وحمولة الفقد، وتحول المنفى إلى سؤال مفتوح عن الهوية والمعنى.

في ختام فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، المنعقدة في تونس فاز فيلم “زريعتنا”، من إخراج أنيس الأسود وإنتاج مشترك للوثائقية، بتنويه خاص ضمن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وشكل التنويه تتويجا للعرض العربي والعالمي الأول للفيلم، الذي يتتبع يوميات أطفال ومراهقين من خلفيات اجتماعية مختلفة، بعد عشر سنوات من الثورة وقبيل الانتخابات الرئاسية.

يسلط الفيلم الضوء على واقع جيل يعيش على وقع عدم اليقين والصعوبات الاقتصادية، متأرجحا بين حب الوطن والخوف من المستقبل، وبين الأمل والإحباط، وكذلك بين خيار البقاء أو الرحيل.

احتفى جمهور المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في أمستردام "إدفا" بالأفلام التي أنتجتها شبكة الجزيرة أو شاركت في إنتاجها، وقد امتلأت القاعات بالحضور، واصطف الجمهور في صفوف طويلة على أبواب العروض والفعاليات المصاحبة، رغبة في الحصول على مقعد للمشاهدة.

إعلان

ووقف الحضور طويلا مصفقين بعد انتهاء عرض فيلم الجزيرة الإنجليزية "توأم غزة.. عودا إليّ" (Gaza’s Twins, Come Back to Me)، وارتفعت التصفيقات عندما صعد منتج الفيلم صلاح الحو إلى المسرح، حتى غلبته دموعه تأثرا بما ناله العمل وفريقه من تقدير وحفاوة.

يروي فيلم " 16 شهرا" مأساة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بقصة الأم رانيا، التي اضطرت لترك طفليها التوأم حمود وجوان في حضانات مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ثم نزحت مع زوجها وأطفالها الخمسة إلى الجنوب.

تأكيدا على ثمرة الشراكات المنتجة مع المواهب السينمائية العربية، فاز الوثائقي الجديد "شمس الآخرين" (Don’t let the Sun Go Up on Me) بجائزة الأطلس لما بعد الإنتاج بقيمة 20 ألف يورو، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من "ورشات الأطلس"، التي اختتمت أعمالها بمهرجان مراكش الدولي للفيلم.

الفيلم من إخراج المغربية أسماء المدير، ويأتي تتويجه ليبرز استمرار الدعم القوي، الذي تقدمه قناة الجزيرة الوثائقية لأعمال هذه المخرجة، منذ انطلاقة مشاريعها الأولى.

حصد الفيلم الوثائقي "إلى أي حضن أعود" (Grand Me) الجائزة الفضية في المسابقة الدولية الكبرى للاتحاد الإذاعي والتلفزيوني الدولي، وهي إحدى أعرق الجوائز العالمية المتخصصة في الفيلم الوثائقي، والفيلم أحد الإنتاجات المشتركة لقناة الجزيرة الوثائقية.

ويأتي هذا التتويج في فئة أفضل سيناريو لفيلم وثائقي، ليؤكد النجاح المتواصل الذي حققه الفيلم منذ إطلاقه في مارس/ آذار 2024، فقد شارك في مهرجانات دولية كثيرة، ووجد صدى واسعا لدى النقاد والجمهور على حد سواء، مما أسهم في نيله جوائز مهمة قبل هذا التكريم.

فاز الفيلم الوثائقي "لن أنساك" (I Will Remember You) للمخرج المغربي محمد رضا كزناي بجائزة لجنة التحكيم مناصفة مع فيلم "ألف يوم ويوم الحاج إدمون" للمخرجة "سيمون بيتون"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ25 بالمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، أكبر تظاهرة سينمائية وطنية في المغرب ينظمها المركز السينمائي المغربي.

ويُعدّ هذا التتويج محطة فخر جديدة لصنّاع الفيلم وقناة الجزيرة الوثائقية، إذ يؤكد مكانة العمل ضمن أبرز الإنتاجات المغربية التي لاقت صدى نقديا وجماهيريا هذا العام.

إعلان

يتتبع "لن أنساك" رحلة المخرج محمد رضا كزناي بعد إيجاده شريطا صوتيا نادرا سجله جده إبان مشاركته في حرب أكتوبر عام 1973.

واصل الفيلم الوثائقي "الضيف" (The Guest) حضوره اللافت في الساحة السينمائية الدولية، بمشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة الـ49 من مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام، وذلك أول عرض آسيوي له، بعد أن حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي في مهرجان "إدفا" الدولي في أمستردام العام الماضي.

الفيلم هو إنتاج مشترك لقناة الجزيرة الوثائقية، وأخرجه الثنائي "زفيكا غريغوري بورتنوي" و"مايكل بلوسكي"، وتولت "ماريا كروس" مهمة الإنتاج. ويغوص في مأساة اللاجئين السوريين، الذين تقطعت بهم السبل على الحدود بين بولندا وروسيا البيضاء، في منطقة عسكرية مغلقة، تغيب فيها القوانين التي تحمي الإنسان، وتحضر فيها القوة المسلحة وحدها.