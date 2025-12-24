نجوم يدعمون الممثل الأميركي تايلور تشيس بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهره متشردا بشوارع كاليفورنيا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو تُظهر الممثل الأميركي تايلور تشيس، وهو يعيش أوضاعا صعبة في شوارع ولاية كاليفورنيا بعد فقدانه المأوى، في مشاهد أثارت تفاعلا واسعا وتساؤلات حول حالته الصحية والنفسية.

وعقب تداول هذه المقاطع بأيام، تمكّن الممثل الأميركي دانيال كيرتس لي، زميل تشيس السابق في المسلسل الشهير دليل نيد للبقاء في المدرسة، من العثور عليه والتعرّف عليه في أحد شوارع كاليفورنيا.

وظهر لي في فيديو نشره لاحقا برفقة تشيس أثناء تناولهما الطعام في أحد مطاعم البيتزا، قبل أن يصطحبه إلى فندق لتأمين إقامة مؤقتة. وأكد لي حرصه على البقاء على تواصل مباشر مع تشيس، والعمل بالتعاون مع آخرين على إعداد خطة دعم طويلة الأمد، تشمل توفير استقرار سكني، ودراسة إدخاله في برنامج علاج وتأهيل يتناسب مع وضعه الصحي والنفسي.

وأوضح لي أن التفاعل الجماهيري مع القصة كان واسعا، مشيرا إلى تلقيه عددا كبيرا من الرسائل من متابعين حرصوا على الاطمئنان على تايلور تشيس، والاستفسار عمّا إذا كان لا يزال على تواصل معه عقب انتشار مقاطع الفيديو.

وأكد الممثل الأميركي أنه تواصل مع تشيس بالفعل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا التواصل لا يكون سهلا أو منتظما في ظل عدم استقراره، موضحا أنه قد يمتلك هاتفا في يوم ويفقده في اليوم التالي، الأمر الذي يجعل اللقاءات المباشرة والمتابعة الميدانية أكثر فاعلية من الاعتماد على الاتصالات فقط.

وأشار لي، في منشور آخر عبر حسابه على منصة إنستغرام، إلى أنه يجري حاليا مشاورات مع مستشار مالي لدراسة إمكانية إنشاء صندوق ائتماني مخصص لدعم تشيس، مؤكدا حرصه على أن تتم أي مساعدات في إطار منظم ومسؤول يضمن الأمان والاستمرارية.

ويأتي تحرك لي لدعم زميله السابق بعد أن تحدث عدد من المشاركين في المسلسل عن المقاطع المصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، والتي ظهر خلالها تشيس وهو يمر بظروف معيشية وصحية صعبة، ما أعاد تسليط الضوء على أوضاعه في الآونة الأخيرة.

من جانبه، تحرك الممثل الأميركي شاون ويس، المعروف بتجسيد شخصية حارس المرمى غريغ غولدبرغ في فيلم "ذا مايتي داكس" (The Mighty Ducks) الصادر عام 1992 وأجزائه اللاحقة، بعد تلقيه عددا كبيرا من الرسائل بشأن الممثل الطفل السابق تايلور تشيس، معلنا سعيه لتقديم دعم فعلي له.

وأوضح ويس، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على إنستغرام، أنه تواصل مع عدد من أصدقائه وتمكّنوا من توفير سرير جاهز لتشيس داخل مركز متخصص لإزالة السموم، إلى جانب ترتيب مكان يمكّنه من الالتحاق ببرنامج علاج وتأهيل طويل الأمد. كما أشار إلى موقع وجود تشيس، موجها دعوة لكل من يستطيع الوصول إليه أو المساعدة في دعمه إلى التواصل معه.

وطالب دانيال كيرتس لي، المعروف بلقب "ويس"، متابعيه بمراسلته مباشرة عبر الرسائل الخاصة لتسريع خطوات التدخل، معربا عن أمله في إنجاز هذه الخطوة قبل حلول موسم الأعياد. وأضاف، في التعليق المرافق للفيديو، أن ترتيبات العلاج أصبحت جاهزة، بانتظار العثور على تايلور تشيس وموافقته على بدء رحلة التعافي.

وسبق للي أن تحدث علنًا عن تجاربه الشخصية مع التشرد والإدمان في إطار رحلته نحو التعافي، مشيرا، خلال حلقة من بودكاست "بود يقابل العالم" Pod Meets World التي عُرضت في أبريل/نيسان الماضي، إلى أنه حظي بدعم كبير من أشخاص آمنوا بإمكانية تعافيه وساندوه خلال تلك المرحلة الصعبة.

من جانبه، قال الممثل ديفون وركيزر، الذي شارك تشيس بطولة مسلسل دليل نيد للبقاء في المدرسة، في تصريح لموقع "تي إم زي" هذا الأسبوع، إن مشاهدة تشيس في هذه الحالة كانت صادمة ومؤلمة، مؤكدا أن من خاض تجارب قاسية مع الإدمان أو اضطرابات نفسية حادة يدرك حجم التعقيد الذي تفرضه مثل هذه الأوضاع، لا سيما عندما لا يكون الشخص مستعدا لتلقي الدعم.

ودعا ديفون إلى التوقف عن تداول مقاطع الفيديو الخاصة بتشيس عبر الإنترنت، معتبرا أن الحل الحقيقي يكمن في تدخل جهات تمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة، من أجل إدخاله في مسار علاجي جاد يساعده على استعادة توازنه والعودة إلى حياته بشكل آمن.

وكان تايلور تشيس، الذي عُرف بدور "مارتن كويرلي" في مسلسل "دليل نيد للبقاء في المدرسة" عاد إلى دائرة الضوء مؤخرا، بعد انتشار مقطع مصور قديم يعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي، ظهر خلاله وهو بلا مأوى ويتنقل في شوارع مدينة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والقلق حول حالته.

وشارك تايلور تشيس في بطولة مسلسل "دليل نيد للبقاء في المدرسة"، الذي عُرض على قناة نيكلوديون لثلاثة مواسم بين عامي 2004 و2007.