فاز فيلم "غزة غراد" بجائزة أفضل فيلم حقوقي في ختام مهرجان "كرامة" لسينما الإنسان، في دورته السادسة عشرة بالأردن، تقديرا لقيمته الفنية وما يقدمه من معالجة إنسانية عميقة لقضايا الحرب والاقتلاع القسري.

ويرصد الفيلم رحلة عائلة فلسطينية اضطرت إلى الفرار من حي تل الهوى في غزة تحت القصف، قبل أن تتشعب مساراتها من جنوب القطاع وصولا إلى مدينة فولغوغراد الروسية، مرورا بالقاهرة. ومن خلال هذا الامتداد الجغرافي القاسي، يقيم العمل مقابلة موجعة بين حاضر غزة المدمى وذاكرة ستالينغراد بوصفها مدينة نجت من امتحان التاريخ، لتغدو المقارنة مرآة لفكرة الصمود حين يواجه الإنسان خرابا يتكرر بأسماء مختلفة.

وتقدم المخرجة الفلسطينية سوسن قاعود عملا يزاوج بين حساسية السرد الشخصي ودقة النظرة الوثائقية؛ فبدلا من الاكتفاء بسرد الوقائع، يلتقط الفيلم ما لا تقوله الأرقام: ارتباك التفاصيل اليومية، وحمولة الفقد، وتحول المنفى إلى سؤال مفتوح عن الهوية والمعنى.

ويعزز هذا الفوز حضور إنتاجات الجزيرة الوثائقية في المهرجانات الحقوقية والسينمائية العربية، ويؤكد انحيازها إلى أفلام تجعل من الكاميرا ذاكرة حية، ومن الصورة شهادة أخلاقية تضع الإنسان في مركز الحكاية.

تنويه خاص

وفي ختام فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، المنعقدة في تونس فاز فيلم "زريعتنا"، من إخراج أنيس الأسود وإنتاج مشترك للوثائقية، بتنويه خاص ضمن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وشكل التنويه تتويجا للعرض العربي والعالمي الأول للفيلم، الذي يتتبع يوميات أطفال ومراهقين من خلفيات اجتماعية مختلفة، بعد عشر سنوات من الثورة وقبيل الانتخابات الرئاسية.

يسلط الفيلم الضوء على واقع جيل يعيش على وقع عدم اليقين والصعوبات الاقتصادية، متأرجحا بين حب الوطن والخوف من المستقبل، وبين الأمل والإحباط، وكذلك بين خيار البقاء أو الرحيل.