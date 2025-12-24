بعد توقف قلبه أكثر من مرة.. وفاة الفنان المصري طارق الأمير عن 60 عاما

بعد صراع مع أزمة صحية استمرت أسابيع، توفي المؤلف والممثل المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عامًا. وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الأمير صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات.

وكان الفنان الراحل قد تعرض خلال الفترة الماضية لتوقف عضلة القلب أكثر من مرة. وكشفت شقيقته، في تصريحات صحفية سابقة، عن إصابته بعدوى أثناء وجوده في العناية المركزة، ما أدى إلى تدهور حاد في حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كاملة، لتصبح حالته حرجة للغاية.

وينتمي طارق الأمير إلى أسرة فنية؛ فهو شقيق الفنانة لمياء الأمير، التي شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل أفراح إبليس، كما أن خاله هو الفنان الراحل سعيد عبد الغني.

وحرص الممثل أحمد سعيد عبد الغني، نجل خاله، على نعيه عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث كتب: "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله ابن عمتي الغالي الفنان طارق الأمير، أرجو الدعاء له".

بدأ طارق الأمير مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي، وارتبط اسمه بعدد من الأدوار السينمائية اللافتة؛ من بينها دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" أمام الفنان محمد سعد، الذي شاركه أيضًا بطولة فيلم عوكل.

كما قدّم شخصية "عبد المنصف" في فيلم عسل أسود أمام الفنان أحمد حلمي، وشارك بدور ضابط في فيلم "صنع في مصر"، الذي مثّل آخر ظهور له على الشاشة كممثل.

وإلى جانب التمثيل، خاض الأمير تجربة الكتابة، حيث شارك في تأليف عدد من الأعمال، من بينها "مطب صناعي"، و"كتكوت"، و"الحب كده"، في حين كان آخر أعماله كمؤلف فيلم "اطلعولي بره".

وتأتي وفاة طارق الأمير بعد ساعات من حالة الحزن التي خيّمت على الوسط الفني المصري عقب رحيل خبير المكياج محمد عبد الحميد، أحد أبرز المتخصصين في المكياج السينمائي والدرامي.

وشارك عبد الحميد في أعمال بارزة، من بينها مسلسل ضمير أبلة حكمت، وأفلام "زوجة رجل مهم"، "كابوريا"، و"آيس كريم في جليم"، إلى جانب مسلسلات "القاهرة كابول"، "ملحمة موسى"، "هجمة مرتدة"، "هوجان"، "بالحجم العائلي"، و"عائلة الحاج نعمان".