نقابة الصحفيين المصرية تستنكر تجاوزات مهنية في تغطية عزاء سمية الألفي

أعربت شعبة المصورين الصحفيين عن استنكارها الشديد السلوك الذي بدر من أحد المصورين خلال عزاء الفنانة المصرية سمية الألفي، بعدما أصر على الاقتراب من نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وتصويره عن قرب أثناء تلقيه واجب العزاء، الذي أُقيم مساء أمس الاثنين بمسجد عمر مكرم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشددت الشعبة على أن تغطية مناسبات العزاء والجنازات تخضع لضوابط مهنية وأخلاقية واضحة، تفرض تحقيق توازن دقيق بين حق العمل الصحفي في التغطية، وضرورة احترام الخصوصية والمشاعر الإنسانية لأسر المتوفين، وأكدت أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُعد مرفوضا بشكل قاطع.

كما أكدت الشعبة رفضها التام لأي ممارسات من شأنها الإساءة إلى صورة الصحافة والمصورين أمام الرأي العام، داعية جميع المصورين الصحفيين إلى الالتزام بقواعد المهنة واحترام حرمة المناسبات الإنسانية في مختلف التغطيات.

من جانبه، أيّد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي ما ورد في بيان شعبة المصورين، مؤكدا أن ما جرى خلال العزاء يمثل خروجا واضحا عن القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم التغطية الصحفية، وأوضح أن تصوير الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب في لحظة إنسانية شديدة الخصوصية يتنافى مع الأعراف المتعارف عليها، ويتعارض بشكل كامل مع الضوابط التي وضعتها النقابة وشعبة المصورين للتعامل مع مثل هذه المناسبات.

ودعا نقيب الصحفيين جميع الزملاء إلى الالتزام الصارم بالمعايير المهنية، والتحلي بالمسؤولية والوعي الإنساني عند تغطية الأحداث، لا سيما تلك المرتبطة بلحظات الفقد والحزن، مؤكدا أن الصحافة رسالة تقوم على التنوير والاحترام، لا على التطفل أو الإساءة.

ويأتي بيان الإدانة عقب انتشار مقطع فيديو أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الفنان أحمد الفيشاوي منفعلا على أحد المصورين، بعدما حاول تصويره عن قرب، رغم حرصه على تنظيم عملية التصوير، وطلبه من المصورين إخلاء المساحة أمام باب دخول العزاء لتسهيل مرور المعزين، والاكتفاء بالوقوف أمام المسجد بما يتيح لهم أداء عملهم دون إعاقة.

وقد أُقيم عزاء الفنانة سمية الألفي التي رحلت عن عالمنا صباح السبت الماضي 20 ديسمبر/كانون الأول عن عمر ناهز 72 عاما، وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين منهم عمرو يوسف وأحمد السقا وخالد النبوي وكندة علوش وباسم سمرة ودنيا سمير غانم وأحمد صلاح السعدني.

وتعد سمية الألفي أحد أبرز الوجوه الدرامية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحققت شعبية واسعة بأدوار مهمة في مسيرتها مثل "رحلة المليون"، و"ليالي الحلمية"، و"الراية البيضا"، و"بوابة الحلواني"، و"العطار والسبع بنات".

وكان آخر ظهور لها على الشاشة مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "تلك الأيام" عام 2010 مع نجلها الممثل أحمد فاروق الفيشاوي.