قررت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إعادة عرض المسلسل التاريخي الشهير "أم كلثوم" -إنتاج عام 1999- عبر القناة الأولى في التلفزيون الرسمي، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها رد رسمي على الجدل الذي أثاره الفيلم الجديد "الست".

رئيس الهيئة -مصرية رسمية- أحمد المسلماني أكد أن القرار يأتي بمناسبة الذكرى الـ50 لرحيل سيدة الغناء العربي، قائلا إنها "رمز الوطنية والعروبة، وقمة الفن العربي التي لم يبلغها أحد"، واصفا المسلسل -وهو من بطولة صابرين وإخراج إنعام محمد علي- بأنه تحفة درامية توثّق مسيرة كوكب الشرق بدقة ووقار.

"أم كلثوم" و"الست"

المسلسل الذي يعتبر من أنجح الأعمال التي تناولت سيرة أم كلثوم، يعود إلى الشاشات بعد ربع قرن، في وقت ينقسم فيه الوسط الفني والجمهور حول فيلم "الست"، الذي يقدم قراءة درامية إنسانية لسيرة سيدة الغناء العربي.

وحقق فيلم الست -وهو من بطولة منى زكي وإخراج مروان حامد– حضورا جماهيريا، وأشاد به بعض النقاد وبما اعتبروه "شجاعة في تقريب صورة الفنانة إلى الأجيال الجديدة"، بينما انتقده آخرون وقالوا إنه "يبتعد عن الصورة التقليدية ويقع في مغالطات تاريخية".

بين صابرين ومنى زكي

منصات التواصل الاجتماعي شهدت موجة واسعة من التعليقات والمقارنات بين أداء صابرين في المسلسل ومنى زكي في الفيلمين.

المؤيدون للمسلسل وصفوا أداء صابرين بأنه الأقرب لشخصية أم كلثوم في الملامح والعمق النفسي، واعتبروا المسلسل أكثر دقة واحترامًا للإرث التاريخي.

ورأى منتقدو فيلم "الست" أنه "غير مقنع" من حيث الإخراج والتمثيل، وأنه جرّد الشخصية من روحها، وبعضهم أشار إلى "أخطاء تاريخية" وابتعاد عن التفاصيل الجوهرية، معتبرين أن إعادة بث مسلسل "أم كلثوم" هي "رد اعتبار" لتاريخ كوكب الشرق.

في المقابل دافع المؤيدون لفيلم "الست" عنه واعتبروه عملا فنيا حرا يروي القصة من زاوية إنسانية جديدة، وأشادوا "بجرأة" منى زكي في أداء الدور.

آراء النقاد والفنانين

الجدل امتد إلى تصريحات شخصيات فنية، فالفنان محمد صبحي والكاتب سعيد علي انتقدا الفيلم، بينما دافع عنه آخرون باعتباره رؤية فنية معاصرة. على الجانب الآخر، أثار تصريح الكاتب أحمد مراد بأن العمل عن أم كلثوم "أصعب من فيلم عن الرسول" موجة غضب قبل أن يعتذر لاحقًا.