لقاء الملك وويجز.. "كلام فرسان" جسر فني بين جيلين متباعدين

في أغسطس/آب 2017، كتب شاب إسكندري اسمه أحمد علي، عمره 19 عاما، منشورا بسيطا عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، قال فيه "اسمي ويجز، بعمل راب من 4 شهور بس وهنزل أغنية هتكسر الدنيا في خلال يومين".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يطرح نفس الشاب عبر قناته الرسمية على يوتيوب دويتو تعاون فيه مع أحد أشهر المغنيين في مصر، الملك محمد منير، بعنوان "كلام فرسان"، وبعد طرحه على منصات الموسيقى الرقمية، حقق "كلام فرسان" رواجا ملحوظا في قوائم "الترندنغ" والأكثر استماعا، حيث احتل المرتبة الثالثة في قائمة الأغاني الرائجة في مصر وعدد من الدول الخليجية خلال ساعات من طرحه.مغني

سبعة أعوام تفصل بين ذلك المنشور القديم لشاب لم يكن قد تجاوز الـ20، وبين هذا الفيديو الذي يجمعه بأحد أهم الأصوات الغنائية في مصر خلال الـ40 عاما الماضية. 7 أعوام تختصر مسافة انتقال من الهامش إلى قلب المشهد، ومن التجريب الفردي إلى الاعتراف العلني من جيل سبق وكرّس نفسه في الوجدان العام.

هذا الاعتراف يتجلى بوضوح في الحوار القصير الذي يفتتح الفيديو كليب، حين يقول محمد منير لويجز "إنت بتفكرني ببداياتي"، في إشارة مباشرة إلى اختلاف موسيقاه، وإلى تفرّده عن أبناء جيله من موسيقيي الراب. ويتأكد المعنى في نهاية العمل، حين ينقل منير خلاصة تجربته إلى المغني الشاب قائلا "المشوار لسه طويل.. هو مش صعب، بس فيه محطات كتير، تقع وتقوم تاني وتالت لحد ما تبقى نجم أعلى".

تمثل هذه الأغنية واحدة من المحطات المفصلية التي تحدث عنها منير، لكنها في الوقت نفسه تختصر مسيرة ويجز نفسها: رحلة قد تبدو قصيرة زمنيا، لكنها مكتظة بالتحولات والنجاحات والإخفاقات. مسيرة شهدت أغنيات "كسّرت الدنيا"، وأخرى مرّت بهدوء، أعمالا اندفع فيها نحو التجديد، وأخرى اقترب فيها من التقليد، تنقل خلالها بين أفلام تجارية وأعمال مهرجانات مستقلة، وصولا إلى الغناء في كأس العالم لكرة القدم خلال مونديال قطر 2022.

جسر فني بين جيلين

يأتي دويتو كلام فرسان بوصفه تجربة فنية تنتمي إلى موجة باتت أكثر حضورا في السنوات الأخيرة، تقوم على جمع رموز موسيقية من جيلين متباعدين زمنيا وحسّيا. ورغم ارتباط هذه الصيغة بمشاريع موسيقية ترعاها شركات كبرى، فإن هذا العمل يتجاوز فكرة الجمع الشكلي بين اسمين لامعين، ليقدم حوارا موسيقيا وثقافيا بين خبرة تمتد لـ4 عقود، وحيوية جيل جديد يقرأ الواقع بلغة مختلفة.

إعلان

يظهر التعاون هنا بوصفه جسرا فنيا بين الماضي والحاضر. يمتلك محمد منير إرثا غنائيا عميقا ومتراكما، مع قدرة لافتة على الحفاظ على حضوره وتأثيره رغم تحديات العمر وطول المسار. في المقابل، يجسد ويجز ملامح جيل "زد"، بلغته الخاصة، وموسيقاه السريعة، وتأثره بثقافات الشارع والراب والبوب التجريبي. الجمع بين حكمة صوت منير، وصراحة ويجز، يعيد تشكيل فضاء موسيقي يتجاوز اختلاف الأساليب، ليصل إلى إحساس مشترك بالصدق والتأمل في الذات والمجتمع، كل من موقعه الزمني.

وما يميز هذا اللقاء تحديدا هو التوازن في الأداء الصوتي والموسيقي، إذ يحافظ منير على نبرته المميزة وحضوره المتزن، في حين يظهر ويجز بنبرة أقل حدّة من أعماله السابقة، وكأنه يخطو خطوة واعية نحو مساحة أقرب إلى الموسيقى الشرقية الحديثة، من دون أن يفقد هويته أو لغته الخاصة.

حوار أكثر من تعاون

الأغنية التي كتبها ويجز بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وتولى الإنتاج الموسيقي حسين جمال وتيودور مونرو، تقدم حوارا بين الجيلين، يمثلهما النجمان، ويجز الشاب بصيغة الاعترافات "أنا جدع، أنا أناني وطيّبتي مش عاجباني خلق منافقاني سانداني خِلّاني، ‫أنا لا مامي ولا دادي ولا يعمّمني الحاوي أنا دي المَلَكة وده لساني".

في مقابل صيغة النصح الحكيمة من منير "العين بتبين إيه جوه، إن كان غدر وإن كان وفا، دور ع الحلوين، أصل الصاحب ساحب، فكر يوم واتنين، قبل ما مرة تصاحب، في ناس تشبه لنا، دول أولى بحبنا".

جاءت التركيبة الموسيقى لتمثل امتدادا لحالة الحوار بين الكلمات، وتتجانس بين توزيع شرقي مع نغمات معاصرة مميزة لبيتس الراب، وتمنح الأغنية هوية صوتية وسطية تسمح لكل من منير وويجز بتقديم ما يمتلكان دون أن يطغى أحدهما. هذه المعادلة بين الأجيال في التوزيع تظهر كأنها ركيزة أساسية في نجاح "كلام فرسان" على مستوى الإحساس العام.

رؤية بصرية تخدم الكلمات

على مستوى التصوير والإخراج، يخدم الفيديو كليب الرؤية الموسيقية بتقديم سياقات بصرية تحكي قصة تقارب قصتي منير القادم من النوبة وويجز القادم من الإسكندرية، بقصة لشاب يسعى في المدينة الكبيرة، ويصور مشاهد من الفرح الشعبي، ورحلة بين الأشغال والأعمال اليدوية والكفاح لهذا الشاب بطل الأغنية قدّم رؤية بصرية غنية تستحضر الوجوه، والتعبيرات الإنسانية اليومية، مما جعل المشاهد يشعر بأن العمل ليس مجرد أداء غنائي، بل احتفال بالتمازج الثقافي بين الأجيال.

تجانس أدوات مختلفة

في الخلاصة، يمثل "كلام فرسان" نموذجا لانسجام فني بين أجيال مختلفة، عمل موسيقي استطاع أن يوظف اختلاف أدوات وتجارب فنية لصالح رؤية مشتركة. هذا الانتقال من الفردانية الصوتية إلى الحوار الموسيقي البنّاء هو ما يجعل من التعاون بين محمد منير وويجز ليس مجرد حدث فني انتظره كثير من جمهور المغنيّين، بل لحظة تحاكي تطورات الموسيقى الحديثة وتثبت أن الموسيقى قادرة على بناء جسور بين الماضي والحاضر، بين التراث والاتجاهات المعاصرة، وبين الفنانين وجمهور واسع ومتعدد الأذواق.