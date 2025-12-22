فن|نجوم ومشاهير|الولايات المتحدة الأميركية

رحيل الممثل الأميركي جيمس رانسون منتحرا عن 46 عاما

WESTWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 26: James Ransone attends the Premiere Of Warner Bros. Pictures' "It Chapter Two" at Regency Village Theatre on August 26, 2019 in Westwood, California. Jon Kopaloff/Getty Images,/AFP (Photo by Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الممثل الأميركي جيمس رانسون رحل عن 46 عاما (الفرنسية)
Published On 22/12/2025
آخر تحديث: 11:38 (توقيت مكة)

توفي الممثل الأميركي جيمس رانسون المعروف بتأدية دور تاجر المخدرات "زيغي سوبوتكا" في مسلسل "ذا واير" (The Wire)، وفق ما أفاد به مسؤولون فجر اليوم الاثنين، في حين أوضح الطب الشرعي في لوس أنجلوس أنّه مات منتحرا.

وُلد رانسون (46 عاما)، الذي اشتهر بأدائه شخصيات ذات ماضٍ مضطرب، في بالتيمور بولاية ميريلاند، حيث تدور أحداث مسلسل "ذا واير" المتمحور حول قصص عناصر في الشرطة يحققون مع تجار مخدرات.

وأدّى رانسون على مدى 12 حلقة من الموسم الثاني للمسلسل دور عامل في أحد المرافئ يصبح تاجر مخدرات.

وإلى جانب أعماله التلفزيونية، شارك رانسون في أفلام عدة.

ويعود آخر ظهور له على الشاشة هذا العام إلى مسلسل "بوكر فيس" (Poker Face) على منصة بيكوك وإلى فيلم "بلاك فون 2" (Black Phone 2).

