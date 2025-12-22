حقق 345 مليون دولار.. انطلاقة عالمية قوية لـ"أفاتار: النار والرماد" في شباك التذاكر

حقق فيلم "أفاتار: النار والرماد" (Avatar: Fire and Ash) انطلاقة عالمية قوية، إذ بلغت إيراداته 345 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بينها 88 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، وفق تقديرات الأستوديوهات الصادرة الأحد.

وبذلك يسجل الفيلم ثاني أكبر افتتاح عالمي خلال عام 2025، مؤكدا عودة المخرج جيمس كاميرون إلى واجهة سباق شباك التذاكر بأحد أضخم إنتاجات العام.

وبعد 16 عاما على انطلاق سلسلة "أفاتار"، لا يزال عالم بانادورا الخيالي يحتفظ بجاذبيته السينمائية. إذ جمع الجزء الثالث من السلسلة، "النار والرماد" 257 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليصل إجمالي افتتاحه العالمي إلى 345 مليونا. ولم يتفوق عليه في افتتاح عام 2025 سوى فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" (Zootopia 2) الذي حصد 497.2 مليون دولار خلال 3 أيام فقط.

ومن المتوقع أن يستفيد "أفاتار: النار والرماد" في الأسابيع المقبلة من موسم الأعياد، الذي يُعد تقليديا من أكثر الفترات ربحية في شباك التذاكر، مما قد يعزز من قدرته على تحقيق عائدات طويلة الأمد، وهي السمة التي لطالما ميّزت أفلام هذه السلسلة.

ومع ذلك، جاء الإقبال على هذا الجزء أقل حماسة مقارنة بالجزء السابق "أفاتار: طريق الماء" (Avatar: The Way of Water) الصادر عام 2022، والذي حقق افتتاحا عالميا بلغ 435 مليون دولار، بينها 134 مليونا في أميركا الشمالية. ويُظهر ذلك تراجعا محليا بنسبة تقارب 35%. كما كانت المراجعات النقدية أكثر تباينا، إذ حصل الفيلم على تقييم 68% على موقع "روتن توميتوز"، وهو أدنى تقييم ضمن أفلام السلسلة حتى الآن.

بيد أن هذه المؤشرات تبقى محدودة الأثر قياسا إلى المعايير المرتفعة التي أرستها أفلام "أفاتار"، إذ لا يزال الجزءان الأولان من السلسلة مصنفين ضمن أعلى 3 أفلام في تاريخ السينما من حيث الإيرادات. وقد اعتمدت هذه الأعمال تاريخيا على الاستمرارية القوية في العرض أكثر من اعتمادها على الافتتاحات القياسية.

وقال مستشار شؤون السينما والناشر لنشرة متخصصة في أرقام شباك التذاكر إن "الافتتاحات ليست جوهر نجاح أفلام أفاتار، بل ما يميزها حقا هو قدرتها على الاستمرار وجذب الجمهور على مدى أسابيع طويلة".

ولكي يحقق "النار والرماد" مسارا مشابها، سيحتاج إلى زخم متواصل في مبيعات التذاكر، وهو ما يبدو ممكنا حتى الآن، إذ منحه الجمهور تقييما قويا من فئة "إيه" (A) في استطلاع "سينما سكور".

وكان كاميرون قد أشار في مقابلات سابقة إلى أن نجاح هذا الجزء أساسي لاستكمال بقية السلسلة، علما بأن الجزأين الرابع والخامس كُتبا بالفعل، لكن لم تتم الموافقة النهائية على إنتاجهما بعد. وتُعد أفلام "أفاتار" من بين الأكثر تكلفة في تاريخ السينما، إذ تُقدَّر ميزانية إنتاج "النار والرماد" بنحو 400 مليون دولار على الأقل.

وقال بول ديرغارابيديان، كبير محللي شركة "كوم سكور"، إن "جيمس كاميرون لا يُعرف بصناعة أفلام منخفضة التكلفة. بناء عالم بانادورا يتطلب استثمارات هائلة. وعندما تصنع فيلما ملحميا ثلاثي الأبعاد، تتجاوز مدته 3 ساعات -وتحديدا 3 ساعات و17 دقيقة- فأنت تراهن على رغبة الجمهور في خوض هذه الرحلة من جديد".

وقد استفاد الفيلم بشكل ملحوظ من صالات العرض المتميزة، إذ شكّلت 66% من مبيعات تذاكره في عطلة الافتتاح، في حين اختار 56% من المشاهدين مشاهدة الفيلم بصيغة ثلاثية الأبعاد. وكالعادة، حظي العمل بإقبال قوي في الأسواق الدولية، ولا سيما في الصين، حيث سجّل أفضل افتتاح له بإيرادات بلغت 57.6 مليون دولار، متجاوزا أداء الجزأين السابقين في هذا السوق.

منافسة متنوّعة وإطلاقات جديدة

لم يكن "أفاتار: النار والرماد" وحده في ساحة المنافسة، إذ شهدت عطلة نهاية الأسبوع طرح 3 أفلام جديدة بعروض واسعة، ساعية إلى تقديم بدائل متنوعة للجمهور.

وحلّ فيلم "ديفيد" (David) في المركز الثاني، محققا 22 مليون دولار من 3118 صالة عرض، مسجلا بذلك أقوى افتتاح في تاريخ الشركة، التي كانت قد حققت اختراقا لافتا عام 2023 بفيلم "صوت الحرية" (Sound of Freedom).

أما فيلم الإثارة النفسية "الخادمة" (The Housemaid) من بطولة سيدني سويني وأماندا سيفريد، فجمع 19 مليون دولار من 3015 صالة عرض. وبميزانية إنتاج تقارب 35 مليون دولار، ويبدو الفيلم في موقع جيد ليصبح من أبرز أفلام التصنيف العمري "آر" (R) خلال موسم الأعياد، مستندا إلى رواية شهيرة للكاتبة فريدا ماكفادين.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس" (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)، محققا 16 مليون دولار من 3557 صالة عرض، في أول فيلم سينمائي جديد للسلسلة منذ "سبونج بوب خارج الماء" (Sponge Out of Water) عام 2015.

وتتطلع هذه الأعمال إلى الحفاظ على زخمها مع اقتراب عيد الميلاد، حيث تدخل أفلام جديدة إلى المنافسة ابتداء من 25 ديسمبر/كانون الأول، من أبرزها "مارتي سوبريم" (Marty Supreme) من إنتاج A24 وبطولة تيموثي شالاميه، و"سونغ سَنغ بلو" (Song Sung Blue) من بطولة هيو جاكمان وكيت هدسون، و"أناكوندا" (Anaconda) من إنتاج سوني وبطولة جاك بلاك وبول رود.

وقد حقق "مارتي سوبريم" بداية لافتة في عروضه المحدودة، إذ جمع 875 ألف دولار من 6 صالات فقط، بمعدل 145 ألف دولار لكل صالة، مسجلا أعلى متوسط إيراد للصالة الواحدة هذا العام، وأعلى رقم من نوعه منذ عام 2016، إضافة إلى كونه رقما قياسيا جديدا لشركة "إيه 24" (A24).

