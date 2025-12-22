أفلام الرسوم المتحركة في 2025.. عندما لم تعد الحكايات للأطفال فقط

لم يكن عام 2025 عاما عاديا لأفلام الرسوم المتحركة، فبعيدا عن كونها مساحة مخصصة للأطفال، شهد هذا العام مجموعة من الأعمال التي قدمت رؤى فنية ونضجا سرديا واضحا، وطرحت أسئلة عن الهوية، والذاكرة، والانتماء، والسلطة، بل وحتى عن معنى أن يكون الإنسان نفسه في عالم متغير. تنوّعت هذه الأفلام بين الإنتاجات الضخمة والمستقلة، وبين أساليب بصرية مختلفة تمتد من الرسوم الثنائية الكلاسيكية إلى تلك المستخدم فيها الحواسيب.

في هذا المقال، نستعرض أبرز وأفضل أفلام الرسوم المتحركة التي عُرضت خلال عام 2025، أفلاما لم تعتمد فقط على الإبهار البصري، بل حاولت -كل بطريقته- أن تقدم تجربة سينمائية متكاملة تخاطب الكبار قبل الصغار، وتؤكد أن الرسوم المتحركة ما زالت واحدة من أكثر الفنون قدرة على التجدد والتعبير عن تعقيدات العصر.

إميلي الصغيرة أو شخصية المطر

يصنع فيلم "إميلي الصغيرة أو شخصية المطر" (Little Amélie or the Character of Rain) مزيجا ثقافيا وفنيا أخّاذا، إذ يجمع بين الثقافة البلجيكية واليابانية، وفي الوقت ذاته يستخدم أسلوب رسوم متحركة ثنائية الأبعاد لم يعد دارجا في فن أفلام الرسوم المتحركة في الوقت الحالي.

يحكي الفيلم قصة طفلة بلجيكية تُدعى إميلي، تكبر في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وتعيش عالمها عبر منظار الطفولة المليء بالفضول واكتشافات الحياة البسيطة. تبدأ رحلة الوعي الخاصة بإميلي الصغيرة عندما تتذوق قطعة شوكولاتة بلجيكية تحضرها لها جدتها القادمة من بلدها للتو، لتكتشف الحياة لأول مرة عبر رمز لأصولها، لكن علاقتها بالحياة تتوطد أكثر مع نمو علاقتها العميقة بمربيتها اليابانية "نيشو-سان"، التي تتجاوز الحساسيات الثقافية والسياسية تجاه طفلة تنتمي أسرتها إلى الحلفاء الذين ساهموا، بشكل أو بآخر، في تدمير بلدها لإنهاء الحرب العالمية الثانية.

إعلان

استخدم الفيلم أسلوب رسم مؤثرا وطفوليا يعكس نظرة إميلي المندهشة للعالم من حولها، ويمزج السرد بين الطفولة والهوية والثقافة والروابط الإنسانية بطريقة دافئة وعميقة، ما يجعله يتجاوز كونه مجرد فيلم عائلي عادي.

زوتوبيا 2

تدور أحداث "زوتوبيا 2" (Zootopia 2) بعد فترة من نهاية الجزء الأول، حيث تعمل كل من الأرنبة جودي هوبس والثعلب نيك وايلد كثنائي في جهاز الشرطة بمدينة زوتوبيا.

وبينما تحلم جودي بمغامرات كبرى ولديها طموحات عالية في تحقيق العدالة، يجد الثنائي نفسيهما محاصرين بالبيروقراطية والمهام الروتينية.

تنقلب الأمور رأسا على عقب عندما يقودهما تهور جودي في حل إحدى القضايا إلى اكتشاف جانب خفي من تاريخ زوتوبيا، تاريخ يرتبط بإقصاء فئات كاملة من سكان المدينة، على رأسهم الزواحف الذين حُظروا منذ تأسيس المدينة. ويقود هذا الاكتشاف إلى رحلة تحقيق تكشف ماضي زوتوبيا، ويطرح العمل أسئلة حول السلطة، وإعادة كتابة التاريخ، ومن يملك الحق في كتابته داخل مدينة تبدو فاضلة لأول وهلة.

ترشح "زوتوبيا 2" لجائزة غولدن غلوب، ومن المتوقع منافسته الشرسة على الأوسكار العام المقبل، خصوصا أن الفيلم يتناول قضايا أكثر نضجا من الجزء الأول، مثل البيروقراطية والتهميش وإعادة كتابة التاريخ، ويطرح مقاربة أكثر جرأة في نقد المجتمع.

إيليو

كالمعتاد، تنافس ديزني نفسها كل عام بأكثر من فيلم، وبالإضافة إلى "زوتوبيا 2" عُرض في دور السينما هذا العام فيلم "إيليو" (Elio)، الذي يحكي قصة فتى يبلغ من العمر 11 عاما، واسع الخيال شديد الشغف بالفضاء. لا يشعر إيليو بالانتماء إلى مجتمعه، ويرسل إشارات إلى الفضاء بحثا عن عوالم أخرى قد تكون أكثر ترحيبا به.

وبالفعل تصل إشاراته إلى حضارة خارجية، ويُساء فهم هذه الإشارات، بحيث يظن ممثلو "الكون المتعدد" (Communiverse) أن إيليو هو السفير المعتمد للأرض لديهم. لتنطلق أحداث الفيلم في مغامرة كونية، يكون خلالها الطفل صداقات مع كائنات فضائية غريبة، ويواجه أزمات بين المجرات، ويخوض رحلة تأمل في الهوية والانتماء، ومعنى أن يكون المرء نفسه.

يقدم الفيلم رؤية سينمائية لعالم جديد ومبتكر خارج سلاسل الشخصيات البيكسارية المعروفة، وبالرغم من طابعه الكوميدي والمغامر، يحمل الفيلم مضامين عميقة عن الشعور بالوحدة وقبول الذات ومكان الفرد في العالم. كما يتمتع بتصميم بصري وموسيقي جذاب، ما صنع تجربة تناسب الجمهور العائلي بكل أعماره.

قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية

وبعيدا عن أفلام ديزني، والسينما الأميركية والأوروبية، ننتقل إلى اليابان، وأنمي مقتبس من واحدة من أشهر القصص المصورة، من خلال فيلم "قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle)، وهو جزء من ثلاثية سينمائية تستكمل قصة "قلعة اللانهاية" في المانغا والأنمي. يركز الفيلم على صراع قاتلي الشياطين ضد العدو الأكبر موزان كيبتسوجي، بقيادة الشياطين من المراتب العليا داخل "قلعة اللانهاية".

حيث ينتقل تانجيرو كامادو ورفاقه إلى عمق القلعة، وفيها تُقام المعركة الحاسمة التي قد تُحدد مصير البشرية والعالم، بعد أن تم سحبهم إلى هذا المكان المرعب.

إعلان

وبالإضافة إلى كونه أحد أفضل أفلام الرسوم المتحركة لهذا العام، يتضمن الفيلم عددا من أقوى مشاهد الأكشن، بتصميمات حركة ورسوم متحركة عالية الجودة.

حقق الفيلم إيرادات عالمية كبيرة وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات، ليصبح من بين الأعلى إيرادا في عام 2025، كما يُعد أعلى فيلم أجنبي من حيث الإيرادات في شباك التذاكر الأميركي، وترشّح لجائزة غولدن غلوب.

أركو

"أركو" (Arco) فيلم رسوم متحركة فرنسي أميركي يدمج بين الخيال العلمي والدراما الإنسانية، عبر قصة جذابة عن صداقة بين زمنين مختلفين. عُرض الفيلم خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان آنسي الدولي للرسوم المتحركة.

تدور قصة الفيلم حول أركو، الصبي البالغ من العمر 10 سنوات، الذي يعيش في عام 2932، ويستطيع السفر عبر الزمن. وبسبب حادث غير متوقع أثناء قيامه برحلته الأولى، ينتقل أركو إلى عام 2075، ويهبط إلى عالم قريب من حاضرنا، وهناك يلتقي بإيريس، الفتاة في العاشرة من عمرها، وتبدأ بينهما علاقة صداقة قوية. وتعمل إيريس، وكل من حولها، على مساعدته في محاولة العودة إلى زمنه الأصلي.

يقدم الفيلم رؤيته الخاصة للسفر عبر الزمن بأسلوب إنساني ورقيق يناسب جميع الأعمار، وتميز بالرسوم المتحركة عالية الجودة، والمستوحاة من خيال مستقبلي غني بالألوان. وفي الوقت نفسه، يطرح موضوعات الصداقة والانتماء والحنين إلى المكان الأصلي من خلال علاقة أركو بإيريس ورحلة العودة.