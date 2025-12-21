فيلم "القصص" المصري يفوز بالجائزة الذهبية لأيام قرطاج السينمائية

فاز فيلم "القصص" للمخرج المصري أبو بكر شوقي بجائزة التانيت الذهبي للأفلام الروائية الطويلة ‍في الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية، التي أُسدل الستار عليها أمس السبت بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة بتونس العاصمة.

وذهبت جائزة التانيت الفضي لفيلم "ظل أبي" من نيجيريا للمخرج أكينولا ديفيز، ⁠في حين نال فيلم "غرق" للمخرجة الأردنية زين دريعي جائزة التانيت البرونزي.

ومنحت لجنة ​التحكيم جائزة شرفية للفيلم التونسي "صوت هند رجب" من إخراج ‍كوثر بن هنية، كما حصلت الممثلة سجا كيلاني على جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في الفيلم ذاته.

وفاز الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" بجائزة أفضل سيناريو وجائزة الجمهور، بينما نال ⁠فيلم "ديا" من تشاد جائزتي أفضل موسيقى وأفضل مونتاج، وحصل الفيلم السعودي "هجرة" على جائزة أفضل تصوير، وكذلك أفضل ممثل للسعودي نواف الظفيري.

وحصل عاصم علي على جائزة أفضل ديكور عن فيلم "كولونيا" للمخرج المصري محمد صيام، بينما ذهبت جائزة "تي في 5 منود" لأفضل عمل أول إلى السودانية سوزانا ميرغني عن فيلم "ملكة القطن".

إشادة

وفي ​مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز الفيلم السنغالي "تعلق" ‌بجائزة التانيت الذهبي، وحصل الفيلم العراقي "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت أحمد بجائزة التانيت الفضي، بينما نال الفيلم التونسي "فوق التل" للمخرج بلحسن حندوس جائزة التانيت البرونزي.

وأشادت لجنة تحكيم ‌المسابقة بالفيلم التونسي "زريعتنا" للمخرج أنيس الأسود.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز الفيلم المصري "32 ب مشاكل داخلية" ‌للمخرج محمد طاهر بجائزة التانيت الذهبي، وحصل ⁠الفيلم الفلسطيني "مهدد بالانقراض" للمخرج سعيد زاغة بجائزة التانيت الفضي.

وحصد الفيلم اللبناني "عم تسبح" للمخرجة ليليان رحال جائزة التانيت البرونزي، كما نوهت لجنة التحكيم بالفيلم التونسي "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي ‌جربوعي.

وفي مسابقة "قرطاج للسينما الواعدة"، فازت بالجائزة المخرجة التونسية شريفة بن عودة عن فيلم "حجر – ورقة – مقص"، الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان في الثكنات ‍والسجون.

كما نوهت لجنة التحكيم بالفيلم المصري "البحث عن عباس صابر" للمخرجة دينا حسن أبو العلا.