تكريمات عربية وحضور فلسطيني لافت في جوائز "أيام قرطاج السينمائية"

منحت لجنة التحكيم جائزة شرفية للفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية في ختام فعاليات الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية، وذلك بعد أيام من إدراجه في القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية) ممثلا تونس.

كما فازت الممثلة سجى كيلاني بجائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في الفيلم نفسه، الذي سبق أن نال الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي.

ويعيد الفيلم سرد قصة استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في سياق يمزج بين الوثائقي والروائي، ويضيء على المعاناة الإنسانية تحت الاحتلال.

جوائز الأفلام القصيرة

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، حصل الفيلم الفلسطيني "مهدد بالانقراض" للمخرج سعيد زاغة على التانيت الفضي، بينما ذهبت التانيت البرونزي للفيلم اللبناني "عم تسبح" إخراج ليليان رحال.

ونال الفيلم التونسي "العصافير لا تهاجر" إخراج رامي جربوعي تنويها خاصا، في حين حصل الفيلم السنغالي "قهوة" على جائزة لجنة التحكيم. أما التانيت الذهبي فكان من نصيب الفيلم المصري "مشاكل داخلية 32 ب" إخراج محمد طاهر.

جوائز الأفلام الروائية الطويلة

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، توّج الفيلم المصري "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي بالتانيت الذهبي، بينما حصل الفيلم الأردني "غرق" إخراج زين دريعي على التانيت البرونزي، وذهب التانيت الفضي للفيلم النيجيري "ظل أبي" إخراج أكينولا ديفيز.

جوائز خاصة للأفلام العربية

الدورة شهدت حضورا قويا للأفلام العربية، إذ حصد الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" جائزة الجمهور وأفضل سيناريو، وفاز الفيلم السعودي "هجرة" بجائزة أفضل تصوير وأفضل ممثل نواف الظفيري، في حين نال الفيلم المصري "كولونيا" للمخرج محمد صيام جائزة أفضل ديكور.

أما جائزة قناة (TV5) لأفضل عمل أول فكانت من نصيب المخرجة السودانية سوزانا ميرغني عن فيلمها "ملكة القطن".

جوائز الوثائقيات

وفي فئة الأفلام الوثائقية، حصل الفيلم العراقي "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت أحمد على التانيت الفضي، فيما نال الفيلم التونسي "فوق التل" إخراج بلحسن حندوس التانيت البرونزي، وحصل الفيلم "زريعتنا" للمخرج أنيس الأسود على إشادة خاصة من لجنة التحكيم.

أما التانيت الذهبي فذهب إلى الفيلم السنغالي "تعلق"، في حين فاز الفيلم التشادي "ديا" بجائزة أفضل موسيقى تصويرية ومونتاج. كما حصل الفيلم النيجيري "ظل أبي" على جائزة "الطاهر شريعة" للعمل الطويل الأول.

ونالت المخرجة التونسية شريفة بن عودة جائزة قرطاج للسينما الواعدة عن فيلمها "حجر ورقة مقص"، المشارك في برنامج العروض الخاصة، فيما منحت لجنة التحكيم تنويها خاصا للفيلم المصري "البحث عن عباس صابر" للمخرجة دينا حسن أبو العلا.

افتتاح فلسطيني ورسالة مهرجان

وكانت الدورة الـ36 من المهرجان افتتح في 13 ديسمبر/كانون الأول بفيلم فلسطيني بعنوان "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، التي عبّرت عن فخرها باختيار عملها لافتتاح المهرجان، معتبرة ذلك تكريما لفريق العمل بأكمله، خاصة في ظل الظروف القاسية التي أُنجز فيها التصوير خلال الحرب على غزة، مع توقفه 4 مرات.

ويستعيد الفيلم وقائع الثورة الفلسطينية ضد الحكم البريطاني عام 1936، وما صاحبها من مطالب بالتحرر والاستقلال.

وعلى مدار أسبوع، عرض المهرجان 165 فيلما من 23 دولة، ضمن مسابقات رسمية وأقسام موازية وبرامج احتفالية، ليواصل دوره كأحد أبرز المنصات العربية والأفريقية لصناعة السينما وتكريم رموزها، مع الحضور اللافت للقضية الفلسطينية في أكثر من عرض وجائزة.