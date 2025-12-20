وفاة الفنان وليد العلايلي.. لبنان يفقد أحد أبرز وجوهه الدرامية

أعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان رحيل الفنان القدير وليد العلايلي عن عمر ناهز (65 عاما). ونعت النقابة، عبر صفحتها الرسمية، الفنان الراحل واصفة إياه بـ"النجم الذي ترك بصمة فنية مهمة" خلال مسيرته.

وجاء في بيان النقابة: "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى إليكم الزميل النجم وليد العلايلي. تتقدم نقابة الممثلين في لبنان، رئيسا وأعضاء، بأحر التعازي من عائلته الكريمة وزملائه ومحبيه، سائلين الله أن يتقبل روحه الطيبة في فسيح جناته مع الأبرار والصديقين".

واختتم البيان بكلمات مؤثرة ودعت الراحل، راجية له "الراحة الأبدية في أحضان العزة الإلهية، حيث لا ألم ولا حزن".

وبرحيله إثر سكتة قلبية مفاجئة خيم الحزن على الوسط الفني في لبنان، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على نعيه وتقديم التعازي لأسرته، كما تفاعل جمهور واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم لرحيله ومقدمين خالص التعازي لأسرته.

فحرصت الممثلة كارمن لبس على نعيه عبر حسابها على منصة "إكس" وكتبت: "الله يرحم الممثل المتميز وليد العلايلي ويصبر أهله وأحبابه على الفراق".

ونشر الممثل بديع أبو شقرا صورته وعلق عليها: "لم يبق لنا سوى الذكريات الجميلة".

كما حرص على نعيه الممثل طلال الجردي، وكتب "الله يرحمك يا وليد".

وكتبت ساشا دحدوح: "ستبقى أعمالك خالدة".

بصمة راسخة في ذاكرة الدراما العربية

يعد وليد العلايلي، المولود لأب لبناني وأم سويسرية، واحدا من أبرز الوجوه الفنية في لبنان، إذ انطلق مشواره الفني منذ تسعينيات القرن الماضي، ولفت الأنظار مبكرا بقدرته على تجسيد الأدوار المركبة، وبمرونته في الانتقال بسلاسة بين الدراما الاجتماعية والأعمال التاريخية.

وفي مطلع الألفية الجديدة، برز العلايلي من خلال مشاركته في عدد من الأعمال التاريخية المهمة، كان من أبرزها مسلسل "صلاح الدين الأيوبي"، ومسلسل "التغريبة الفلسطينية" مع المخرج الراحل حاتم علي، إضافة إلى دوره في مسلسل "بوابة القدس"، وهي أعمال أسهمت في ترسيخ حضوره كممثل قادر على حمل أدوار ذات بعد إنساني وتاريخي عميق.

وعلى مستوى الدراما الاجتماعية وأعمال السيرة الذاتية، تزخر مسيرته بسلسلة من المشاركات اللافتة، من بينها مسلسلات "روبي"، و"بين بيروت ودبي"، و"تحت الأرض"، و"غزل البنات"، و"اتهام"، و"خمسة ونص"، إلى جانب مشاركته في مسلسل "الشحرورة" الذي تناول سيرة الفنانة الراحلة صباح، مقدما فيه أداء اتسم بالهدوء والعمق.

ولم يقتصر حضور العلايلي على الدراما العربية، بل سجل أيضا مشاركة في السينما العالمية من خلال الفيلم الكندي "وادي الدموع" (The Valley of Tears)، في تجربة عكست انفتاحه على تجارب فنية خارج الإطار المحلي.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل على الشاشة الصغيرة عام 2023، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "عرابة بيروت". وبرحيله، تودع الساحة الفنية اللبنانية ممثلا ترك إرثا فنيا غنيا، وحضورا مؤثرا، وبصمة لا تمحى في ذاكرة المشاهدين والدراما العربية.