وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي بعد صراع طويل مع السرطان

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر صباح اليوم السبت 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 وفاة الفنانة سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عاما بعد رحلة طويلة وصعبة مع مرض السرطان.

وأكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي خبر الوفاة، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وكانت الألفي ابتعدت عن الساحة الفنية خلال السنوات الست الأخيرة، بسبب إصابتها بورم نادر اعتبره الأطباء من أكثر أنواع السرطان خطورة، مما اضطرها للسفر إلى الولايات المتحدة للخضوع لـ7 عمليات دقيقة على الأقل، وفي عام 2023 أعلنت تعافيها، قبل أن يعاودها المرض لاحقا.

وبحسب الصحف المصرية المحلية، كان آخر ظهور علني للفنانة الراحلة خلال زيارتها موقع تصوير فيلم "سفاح التجمع" بطولة نجلها أحمد الفيشاوي.

ويُعد "سفاح التجمع" فيلم إثارة وغموض مستوحى من وقائع جرائم حقيقية، ويشارك فيه إلى جانب الفيشاوي كل من انتصار وسينتيا خليفة وآية سليم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

مشوار فني يتجاوز 100 عمل

وُلدت سمية الألفي في 23 يوليو/تموز 1953 بمحافظة الشرقية، وحصلت على ليسانس الآداب قسم الاجتماع.

انطلقت مسيرتها الفنية عام 1978 من خلال مسلسل "أفواه وأرانب"، لتبدأ بعد ذلك مشوارا طويلا قدّمت فيه أكثر من 100 عمل فني تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون، وتميزت بقدرتها على أداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية على حد سواء.

شاركت في أعمال بارزة لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، من بينها "ليالي الحلمية"، و"الراية البيضا"، و"بوابة الحلواني"، و"العطار والسبع بنات".

وقد عُرف عنها أداؤها الهادئ والرومانسي، وارتبط اسمها بالعديد من كبار نجوم جيلها.

تزوجت الألفي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه أحمد وعمر الفيشاوي، وحرصت خلال فترة مرضها على البقاء قريبة من عائلتها.