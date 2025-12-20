جنازة الفنانة المصرية سمية الألفي.. حضور فني وإعلامي ورسائل وداع مؤثرة

شُيّع، اليوم السبت، جثمان الفنانة المصرية سمية الألفي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، في جنازة شهدت حضورا لافتا لعدد من الفنانين والإعلاميين.

وتقدّم المشيعين نجلها الأصغر عمر الفيشاوي، إلى جانب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان محمود حميدة، والفنانة بسمة، وعفاف رشاد، والإعلامي رامي رضوان، الذين حرصوا على وداع الفنانة الراحلة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

في المقابل، غاب الفنان أحمد الفيشاوي عن مراسم الجنازة لوجوده خارج البلاد، إذ أوضح أشرف زكي في تصريحات صحفية أن الفيشاوي موجود حاليًا في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يصل خلال الساعات المقبلة للمشاركة في عزاء والدته، المقرر إقامته مساء الاثنين المقبل بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

كما حرص عدد من الفنانين والمشاهير على نعي الفنانة الراحلة وتقديم العزاء لأسرتها، من بينهم الفنانة شريهان، التي كتبت عبر حسابها على منصة "إكس":

"خالص عزائي إلى الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر الفيشاوي في والدتهما المحترمة الجميلة سمية الألفي، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب".

بدوره، نعى الفنان محمد صبحي زميلته الراحلة، مستحضرًا ذكريات تعاونهما الفني، ولا سيما شخصية نسمة التي جسّدتها في مسلسل "رحلة المليون"، إلى جانب مشاركتها في فيلم "علي بيه مظهر"، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

ونشر السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب آخر صور ظهرت خلالها سمية الألفي أثناء حضورها كواليس تصوير مسلسل "سفاح التجمع" الذي يقوم ببطولته نجلها أحمد الفيشاوي.

وكتب العزب، عبر حسابه على الفيسبوك، "ألف رحمة ونور الفنانة الكبيرة سمية الألفي، إن شاء الله تكوني في مكان أفضل وأسعد".

وعبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام نشرت منى زكي صورة الفنانة الراحلة وعلقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها وصبِّر أبناءها".

ووصف الفنان أحمد السقا مسيرتها بالراقية التي لا تنسى، ودعا لأولادها بالصبر والسلوان عبر الحساب الرسمي على فيسبوك.

وقدم محمد رمضان التعازي لأحمد الفيشاوي وشقيقه عمر في وفاة والدتهما عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام.

كما حرصت الفنانة درة على تقديم العزاء لأسرة "الألفي" من خلال صورة جمعتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي والد ابنيها أحمد وعمر وعلقت عليها: "الله يرحمهم".

ويأتي رحيل سمية الخشاب بعد أيام من الحزن الذي خيّم على الوسط الفني المصري برحيل إيمان إمام شقيقة الفنان عادل إمام والمنتج عصام إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي.

مسيرة فنية ثرية

وُلدت الفنانة سمية الألفي في 23 يوليو/تموز عام 1953 بمحافظة الشرقية، وحصلت على ليسانس الآداب في علم الاجتماع. وبدأت مشوارها الفني أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1978، من خلال مشاركتها في مسلسل "أفواه وأرانب".

وخلال مسيرة فنية طويلة، قدّمت الراحلة أكثر من 100 عمل في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، تنوّعت أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا، وتمكنت من تقديم شخصيات مختلفة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وبرز اسمها في عدد من الأعمال التي أصبحت علامات في الدراما المصرية، من بينها "ليالي الحلمية"، و"الراية البيضا"، و"بوابة الحلواني"، و"العطار والسبع بنات"، إلى جانب مشاركات أخرى رسّخت مكانتها الفنية.

وعُرفت سمية الألفي بأدائها الرقيق وحضورها الهادئ، وشاركت التمثيل مع عدد من أبرز نجوم جيلها. وعلى الصعيد الشخصي، ارتبطت بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه الفنانين أحمد وعمر الفيشاوي، وحرصت خلال فترة مرضها على البقاء قريبة من أسرتها.