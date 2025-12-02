نجم "فايكنغز" يستكشف حائل.. حفاوة سعودية تستقطب ترافيس فيميل

توجّهت الأنظار خلال الساعات الأخيرة إلى منطقة حائل شمالي السعودية، بعد رصد النجم الأسترالي ترافيس فيميل -المعروف عالميا بتجسيد شخصية راغنار لوثبروك في مسلسل "فايكنغز" Vikings- خلال زيارة خاصة.

وظهر فيميل في العديد من الصور والمقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وهو يطلع عن قرب على العادات السعودية، ويشارك في جولات ميدانية بين الصحاري والمواقع التراثية في المنطقة، ضمن جولة ثقافية ينظمها "جروب أبو حصة" المتخصص بالترويج للسياحة والتراث.

قاد "جروب أبو حصة"، الذي يضم عددا من المؤثرين وصنّاع المحتوى البارزين في السعودية، النجم الأسترالي في جولة على مواقع تراثية في منطقة حائل، حيث تعرّف خلالها على الحِرف التقليدية وفنون الضيافة السعودية.

كما اطلع عن قرب على تجارب الموروث البدوي. وقد عبّر العديد من مستخدمي المنصات الرقمية عن إعجابهم بالطريقة التي تفاعل بها فيميل مع أهل المنطقة، مُشيدين ببساطته وحماسه لخوض تفاصيل الحياة المحلية.

وتندرج زيارة نجم مسلسل "فايكنغز" ضمن موجة متزايدة من اهتمام مشاهير عالميين باستكشاف السعودية، بالتزامن مع توسّع الفعاليات السياحية والثقافية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، بهدف جذب الزوار وتسليط الضوء على تراثها الغني والمتنوع.