"شاهد" تطلق أول باقة بث موحدة بالشرق الأوسط تجمع "أو إس إن" وديزني بلس

في خطوة غير مسبوقة بسوق البث الرقمي في الشرق الأوسط، أعلنت منصة "شاهد" بالتعاون مع "أو إي إن بلس" (+OSN) و"ديزني بلس" (+Disney) إطلاق باقة اشتراك موحدة تضم الـ3 خدمات ضمن باقة واحدة متاحة للمشتركين في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين.

وفقا للبيانات والإعلانات الرسمية، تتيح الباقة الجديدة للمشتركين الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى، تشمل إنتاجات منصة "شاهد" من الأعمال العربية والعالمية والعروض الحصرية، إلى جانب مكتبة "ديزني بلس" التي تضم أفلاما ومسلسلات أصلية عالمية، بالإضافة إلى محتوى منصة "أو إس إن بلس" الذي يشمل مسلسلات وبرامج أصيلة من إنتاج "إتش بي أو" (HBO) وعددا من أبرز الإنتاجات الدولية.

وتُباع الباقة عبر منصة "شاهد" حصريا، مع اشتراك واحد وفاتورة واحدة للمستخدم، وتوفر وصولا من خلال تطبيقات كل منصة بشكل منفصل، بينما تتم إدارة الفواتير والاشتراك عبر "شاهد".

ميزة تنافسية

تتيح الباقة الجديدة للمشتركين الحصول على 3 خدمات بث مقابل تكلفة اشتراك خدمتين، في خطوة تعتمد على إستراتيجية تعزيز القيمة مقابل السعر، وتهدف إلى زيادة جاذبية العرض في سوق يشهد منافسة قوية مع منصات بث عالمية، في مقدمتها نتفليكس.

وفي تصريحات رسمية، قالت ناتاشا ماتوس هيمنغواي، مسؤولة التسويق في منصة "شاهد"، إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتبسيط تجربة الترفيه الرقمي في المنطقة، وتقديم محتوى متنوع بقيمة أعلى للمشتركين.

من جانبه، أوضح كارل هولمز، نائب رئيس منصة "ديزني بلس" لمنطقتي أوروبا والشرق الأوسط، أن هذا التعاون يعكس طموحا مشتركا بين المنصات الثلاث لتقديم محتوى مميز بأسلوب أكثر سهولة وبقيمة تنافسية تلائم جمهور الشرق الأوسط.

بدوره، أكد شوقي خيرالله من منصة "أو إس إن بلس" أن الباقة الجديدة توفر تنوعا واسعا للمشاهدين، من خلال الجمع بين محتوى هوليودي وعالمي ومكتبة عربية غنية تلبي مختلف الأذواق.

وحسب ما أُعلن، أصبحت الباقة متاحة بدءا من 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعكس هذا التحالف أهمية سوق البث في الشرق الأوسط وتسارع نموه، كما يشير إلى اتجاه متزايد نحو الشراكات بين المنصات العالمية والإقليمية لتعزيز القدرة التنافسية وتقديم عروض أكثر جاذبية للمشتركين.