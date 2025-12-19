تأهلت أربعة أفلام عربية إلى القائمة الأولية للأفلام المرشحة للمنافسة على جائزة أوسكار "أفضل فيلم دولي" لعام 2026، وهي الجائزة التي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية لأحد الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وتعود الأفلام الأربعة إلى مخرجين من تونس وفلسطين والعراق والأردن، ضمن قائمة أولية تضم 15 فيلما من أصل 86 فيلما استوفت شروط المشاركة.

وضمت القائمة أفلام "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية

و"اللي باقي منك" للمخرجة الأمريكية الأردنية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس

و"فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية ماري جاسر

و"كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي، وذلك بعد استيفائها شروط المنافسة على الجائزة في دورتها الثامنة والتسعين.

ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على الجائزة في 22 يناير، فيما يقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 15 مارس بمدينة لوس أنجلِس في ولاية كاليفورنيا.