فن|الولايات المتحدة الأميركية

أفلام من تونس وفلسطين والعراق والأردن تنافس في سباق أوسكار 2026

السينما العربية تحجز أربعة مقاعد في القائمة الأولية لأوسكار 2026
شيرين الفايدي

صحافية وناقدة سينمائية.

Published On 19/12/2025
|
آخر تحديث: 19:29 (توقيت مكة)

حفظ

تأهلت أربعة أفلام عربية إلى القائمة الأولية للأفلام المرشحة للمنافسة على جائزة أوسكار "أفضل فيلم دولي" لعام 2026، وهي الجائزة التي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية لأحد الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وتعود الأفلام الأربعة إلى مخرجين من تونس وفلسطين والعراق والأردن، ضمن قائمة أولية تضم 15 فيلما من أصل 86 فيلما استوفت شروط المشاركة.

وضمت القائمة أفلام "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية

العمود الفقري للفيلم هو التسجيلات الصوتية الحقيقية من 29 يناير/كانون الثاني 2024، بين الطفلة هند رجب (6 سنوات) وموظفي مركز الطوارئ التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، وهم يحاولون بيأس إنقاذها بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على سيارة عائلتها في محطة وقود، تاركين إياها محاصرة بين جثث عمتها وعمها وأربعة من أبناء عمومتها

 و"اللي باقي منك" للمخرجة الأمريكية الأردنية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس

شيرين دعيبس تتحدث على المسرح خلال فعالية "سوق المواهب" في اليوم الثالث من "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025" في جدة، المملكة العربية السعودية

 و"فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية ماري جاسر

من هذا العمق السحيق يبدأ "فلسطين 36": من تلك اللحظة الأولى التي أُهين فيها أول فلسطيني على يد الجيش البريطاني والميليشيات الصهيونية، في عتبة بيته أو بين أشجار الزيتون؛ هناك، تحديدًا، يضع الفيلم علامة البداية. غير أنه لا يكتفي باستعادة هذا الجذر التاريخي، بل يقف بنا عند قراءتين متوازيتين للتاريخ: ما الذي يقوله، وكيف يختار أن يقوله

و"كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي، وذلك بعد استيفائها شروط المنافسة على الجائزة في دورتها الثامنة والتسعين.

تدور أحداث فيلم "كعكة الرئيس" المعروف أيضا بعنوان "مملكة القصب" في عراق التسعينيات إبان حكم صدام حسين، تحت حصار أمريكي خانق يفاقم العطش والجوع وشح الدواء والتضخم. ورغم هذا الخراب اليومي، يفرض الحاكم احتفالا سنويا بعيد ميلاده، ويطلق زبانيته لتهديد المتقاعسين، حتى طلاب المدارس الذين يكلفون قسرا بالتنظيف والتزيين وتجهيز متطلبات الاحتفال

ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على الجائزة في 22 يناير، فيما يقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 15 مارس بمدينة لوس أنجلِس في ولاية كاليفورنيا.

إعلان
المصدر: الجزيرة الوثائقية

إعلان