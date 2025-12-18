"صوت هند رجب" يصل إلى 167 دار عرض بعد تأهله للقائمة القصيرة للأوسكار

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ضمن مبادرة "سينماد" المخصصة لعرض الأفلام المشاركة في المهرجانات والمحافل الدولية داخل قاعات السينما.

ومن المقرر عرض الفيلم في نحو "167 دار عرض" في مختلف أنحاء الوطن العربي، بينها "22 دار عرض في مصر"، و"51 في السعودية"، و"37 في الإمارات"، و"12 في قطر"، و"12 في العراق"، و"9 في عُمان"، و"8 في الكويت"، و"9 في البحرين"، و"6 في الأردن"، إضافة إلى "دار عرض واحدة في سوريا".

وكان الفيلم، الحاصل على جائزة "الأسد الفضي" من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، قد عُرض مؤخرا في أنقرة تحت رعاية رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة التركية، حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفرادا من عائلة الطفلة الشهيدة هند رجب، التي قتلت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتفاعلت زوجة الرئيس التركي، السيدة أمينة أردوغان، مع الفيلم، وكتبت على حسابها بمنصة "إكس" أن العمل "يوقظ الضمائر ويبقي الذاكرة حية"، مشيرة إلى أنها تابعت عرضه "بغصة تخنق الأنفاس".

وقالت إن صوت الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 أعوام)، التي انتُزعت من الحياة بوحشية في غزة، كان بمثابة "صرخة استغاثة سمعها العالم بأسره لكن لم يجبها أحد".

وأشادت زوجة الرئيس التركي بالفيلم، معتبرة أنه "لم يسمح لتلك الصرخة أن تتلاشى في الظلام"، مترحمة على روح الطفلة هند وجميع الشهداء الفلسطينيين، ومعربة عن أملها في أن تواصل "حكاية هند التي لم تكتمل" إيقاظ العالم، مهنئة فريق العمل والقائمين على إنتاج الفيلم.

وقد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية (الأوسكار) إدراج فيلم "صوت هند رجب" ضمن القائمة القصيرة للنسخة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار، حيث ينافس في فئة أفضل فيلم دولي المخصصة للأعمال المنتجة خارج الولايات المتحدة، إلى جانب ثلاثة أفلام عربية أخرى هي "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس، و"فلسطين 36″ للمخرجة آن ماري جاسر، و"كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي.

ويعد هذا الترشيح الثالث خلال خمس سنوات لفيلم من إخراج كوثر بن هنية يدخل سباق الأوسكار، بعد فيلمي "الرجل الذي باع ظهره" و"بنات ألفة".

وعبّرت بن هنية عن سعادتها بوصول الفيلم إلى القائمة القصيرة، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، قالت فيه إن الترشيح يمثل لحظة فخر وامتنان لكل من آمن بالفيلم وساهم في دعمه، واعتبرته بداية لرحلة جديدة.

ويروي فيلم "صوت هند رجب" قصة مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي 2025، حيث نال جائزة الأسد الفضي.