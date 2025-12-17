محكمة مصرية تؤيد حبس محمد رمضان عامين وترفض استئنافه

أيدت محكمة جنح الدقي الحكم الصادر بحبس الممثل المصري محمد رمضان لمدة عامين، مع كفالة قدرها ألف جنيه، وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى دون ترخيص، ممثلا في أغنية "رقم واحد يا أنصاص".

وجاء تأييد الحكم مع رفض الاستئناف الذي تقدم به محمد رمضان في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح، بسبب عدم حضوره جلسة نظر الاستئناف، إذ ينص القانون على أن حضور المتهم أمام محكمة الاستئناف يعد وجوبيا، ولا يجوز غيابه، وحسب الصحف المحلية، يحق لرمضان فرصة أخيرة في استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ صدور تأييد العقوبة.

وتعود القضية إلى أغسطس/آب الماضي، حين تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد الممثل المصري، اتهمه فيه بإذاعة أغنية دون تصريح رسمي، معتبرا أن كلماتها تحرض على العنف وتخالف القيم والتقاليد المصرية والعربية، وطالب بمحاسبته قانونيا وفق لوائح المصنفات الفنية.

وبعد فحص البلاغ وسماع أقوال أطرافه، قررت النيابة العامة إحالة القضية، المقيدة برقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، إلى المحكمة المختصة.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان في حينه بيانا رسميا نفى فيه صحة الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكدا التزامه التام بالقانون وكافة إجراءاته، ومشيرا إلى استيفائه جميع التصاريح والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، مع التشديد على حرصه الدائم على احترام القواعد المنظمة للعمل الفني.

وفي سياق متصل، تطرّق محمد رمضان مؤخرا، خلال ظهوره في برنامج الإعلامي أنس بوخش، إلى الجدل الذي أُثير حوله، موضحا أنه لا يعتقد بوجود كراهية شخصية موجّهة له، لكنه أقرّ بأن بعض اختياراته قد تُفهم أحيانا على نحو يوحي بالانتقاص من زملائه، رغم أن ذلك لم يكن مقصودا.

وأضاف أن ما يقدّمه يندرج ضمن رؤيته واختياراته الفنية الخاصة، دون سعي متعمّد لإثارة الجدل، مشيرا إلى أن اعتماده المستمر على عنصر المفاجأة في مسيرته الفنية يؤدي في كثير من الأحيان إلى تباين ردود الفعل تجاهه، لافتا إلى أن رغبته الدائمة في كسر التوقعات قد تسهم في تفسير خطواته على نحو مغاير لما يقصده.