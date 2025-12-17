دخلت 4 أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، التي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، والتي بلغت هذه السنة الدورة الـ98.

وضمت القائمة الأولية، التي تشمل 15 فيلما من أصل 86 عملا استوفت شروط المنافسة، أفلام "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، و"اللي باقي منك" للمخرجة الأميركية الأردنية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس، و"فلسطين 36″ للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، و"كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي، إلى جانب أعمال من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وهذه هي المرة الثالثة في 5 سنوات التي يدخل فيها فيلم من إخراج كوثر بن هنية سباق الأوسكار، بعد "الرجل الذي باع ظهره" و"بنات ألفة".

وكتبت بن هنية، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك باللغة الإنجليزية، معبرة عن سعادتها بالترشيح: "فرحة وفخر وامتنان كبير لكل من آمن بالفيلم وساهم في إيصال هذا الصوت.. إنها لحظة رائعة ورحلة مميزة تنتظرنا".

كما أعلنت الأكاديمية، اليوم الأربعاء، قوائم الأعمال المتنافسة في عدد من الفئات الأخرى، بينها أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، والأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة، إضافة إلى فئات أفضل موسيقى، وأفضل صوت، وأفضل مؤثرات بصرية، وأفضل تصوير، وأفضل مكياج وتصفيف شعر.

ومن المقرر إعلان القوائم القصيرة للأفلام المتنافسة على الجوائز في 22 يناير/كانون الثاني، على أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 15 مارس/آذار 2026 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

يتناول فيلم "صوت هند رجب" قصة مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) في قطاع غزة، أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع. وعرض الفيلم للمرة الأولى عالميا ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ82 في الثالث من سبتمبر/أيلول 2025، ونال جائزة "الأسد الفضي".