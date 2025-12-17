حكم بالإقامة الجبرية لطبيب متورط بوفاة نجم "فريندز" ماثيو بيري

قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول، بالحكم على طبيب من مدينة لوس أنجلوس بالإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر، بعد إدانته بتزويد الممثل الأميركي ماثيو بيري، نجم مسلسل "فريندز"، بمادة الكيتامين في الأشهر التي سبقت وفاته عام 2023.

وأقر الطبيب مارك تشافيز بتورطه في مساعدة بيري، الذي اشتهر بتجسيد شخصية "تشاندلر بينغ"، في الحصول على الكيتامين بشكل غير قانوني. كما حكمت عليه المحكمة بأداء 300 ساعة من الخدمة المجتمعية، وفق ما أفادت به مصادر قضائية أميركية، التي أكدت أن تشافيز واحد من خمسة مشتبه بهم في قضية وفاة الممثل.

وجاءت وفاة بيري، بعد تناول جرعة زائدة من الكيتامين، وعثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص بمنزله في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان الممثل قد تحدث في مناسبات عدة عن معاناته مع الإدمان، مشيرا إلى خضوعه لعلاج من الاكتئاب باستخدام الكيتامين تحت إشراف طبي. غير أن السلطات أوضحت أن هذا المخدر القانوني يساء استخدامه أحيانا لأغراض ترفيهية أو تحفيزية، وأن بيري عانى انتكاسة جديدة في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

وقالت السلطات إن هذه الانتكاسة جعلت الممثل "فريسة لأطباء عديمي الضمير". ويشتبه في أن الطبيب الرئيسي في القضية، سلفادور بلاسينسيا، كان له دور محوري في استغلال بيري، رغم أنه لم يزوده مباشرة بالجرعة التي أودت بحياته.

وكشف التحقيق عن رسالة نصية أرسلها بلاسينسيا في أيلول/سبتمبر 2023 جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه"، في إشارة إلى الممثل.

وقالت السلطات إن عبوات الكيتامين كانت لا تكلف الأطباء سوى 12 دولارا، في حين جرى بيعها لبيري مقابل 2000 دولار.

وكان بلاسينسيا قد حكم عليه في وقت سابق من الشهر الجاري بالسجن 30 شهرا، كما جرى منع الطبيبين من ممارسة المهنة.