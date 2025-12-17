حريق مفتعل أم قضاء وقدر؟ جدل حول وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور

لقيت صباح اليوم الأربعاء الفنانة المصرية نيفين مندور مصرعها، عن عمر يناهز 53 عاما، إثر حريق اندلع داخل شقتها في منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، وفق ما أفاد شهود عيان. ونقلت "بوابة الأهرام" عن مصادر طبية تأكيدها أن الوفاة جاءت نتيجة اختناق الفقيدة بالدخان الكثيف المتصاعد من احتراق مواد بلاستيكية داخل الشقة، أثناء نومها.

وكان الفنان شريف إدريس أول من أعلن الخبر عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك"، معبرا عن حزنه العميق لرحيلها المفاجئ.

من جانبه أفاد أحد جيران الراحلة بأن الحريق اندلع حوالي الساعة السابعة صباحا في شقتها بالطابق الرابع لأحد الأبراج السكنية المكونة من 13 طابقا. وأوضح أن نيفين لم تتمكن من النجاة بسبب كثافة الدخان، مؤكدا أن الحريق كان محدودا ولم يمتد إلى الشقق المجاورة.

وأضاف "كان معها زوجها والخادمة، لكنها كانت الوحيدة التي توفيت، وفي الصباح كان زوجها يصرخ في حالة انهيار طالبا المساعدة، ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم بسبب كثافة الدخان".

مسيرة فنية

بدأت نيفين مندور مشوارها الفني منذ صغرها في المسرح المدرسي والجامعي، قبل أن تحظى بأول بطولة سينمائية لها عام 2003 في فيلم "اللي بالي بالك"، وقدمت دور "فيحاء"، زوجة الضابط رياض المنفلوطي الذي جسده محمد سعد. وقد شكلت الثنائية بين "فيحاء" و"اللمبي" علامة مميزة في السينما المصرية وتركت أثرها لدى الجمهور العربي.

بعد ذلك شاركت في عدة أعمال تلفزيونية، أبرزها مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" مع خالد النبوي، ومسلسل "مطعم تشي توتو" مع سمير غانم وفاروق الفيشاوي، قبل أن تبتعد عن الوسط الفني سنوات طويلة، وعادت مؤخرا في لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن أسباب غيابها، موضحة أن ابتعادها جاء بسبب مرض والدتها، إضافة إلى شعورها بالقلق بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الأول.

ورغم تداول بعض الأنباء حول معاناتها من مشاكل صحية مؤخرا، لم تؤكد المصادر الرسمية وجود أي علاقة مباشرة بين حالتها الصحية ووفاتها نتيجة الحريق.