الأوسكار في دورته الـ98.. قائمة بأبرز الأفلام المرشحة لنيل الجائزة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الثلاثاء، القوائم القصيرة للأفلام المرشحة لنيل جوائز الأوسكار هذا العام.

وضمت هذه القوائم 12 فئة، بينها أفضل أغنية أصلية، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل فيلم دولي، وأفضل فيلم وثائقي، إضافة إلى فئة جديدة لهذا العام وهي أفضل "اختيار للممثلين" (Casting).

وجاء في صدارة الترشيحات فيلم "مصاصو الدماء" للمخرج رايان كوغلر، و"سينرز" (Sinners) والمسرحية الغنائية السينمائية "ويكد: فور غود" (Wicked: For Good)، إذ حصل كل منهما على أكبر عدد من الترشيحات في القوائم القصيرة، في 8 فئات تشمل الماكياج وتصفيف الشعر، والصوت، والمؤثرات البصرية، والموسيقى التصويرية، واختيار الممثلين، والتصوير السينمائي، إضافة إلى الأغاني الأصلية الخاصة بكل فيلم.

ففي فيلم "ويكد" تقدمت أغنيتا ستيفن شوارتز "الفتاة في الفقاعة" (The Girl in the Bubble) و"لا مكان أفضل من المنزل" (No Place Like Home)، بينما في "سينرز" تقدمت أغنيتا "آخر مرة رأيت فيها الشمس" (Last Time I Seen the Sun) لغورانسون ومايلز كاتون وأليس سميث، و"كذبت عليك" (I Lied to You) لغورانسون ورافائيل صادق.

كما ضمت القائمة أغنية "ذهبي" (Golden) من مسلسل نتفليكس "كيبوب ديمون هانترز" (KPop Demon Hunters)، إلى جانب أعمال لفنانين عالميين أمثال نيك كايف وبرايس ديسنر وجون ماير وإد شيران ومايلي سايرس وديان وارن، التي قد تحصد ترشيحها السابع عشر بأغنية "دير مي" (Dear Me).

وفي فئة أفضل فيلم دولي، اختارت الأكاديمية 15 فيلما، من بينها فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والفيلم الدرامي الكوميدي "القيمة العاطفية" (Sentimental Value) للمخرج النرويجي خواكيم ترايير، وفيلم "كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي، إلى جانب أعمال إسبانية وفرنسية وبرازيلية وكورية.

إعلان

أما في فئة الأفلام الوثائقية، فبرزت أعمال مثل "أصدقائي غير المرغوب فيهم" (My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow)، و"الجارة المثالية" (The Perfect Neighbor)، و"تعال لرؤيتي في الضوء الجيد" (Come See Me in the Good Light) إضافة إلى إنتاج مشترك بين وكالة أسوشيتد برس و"بي بي إس فرونتلاين" (PBS Frontline) بعنوان "ألفا متر نحو أندرييفكا" (2000 Meters to Andriivka).

وبالنسبة للجائزة الجديدة المسماة "اختيار الممثلين"، تأهلت 10 أفلام للتنافس على 5 مقاعد للترشيح، منها: "فرانكنشتاين" (Frankenstein)، و"هامنت" (Hamnet)، و"معركة تلو أخرى" (One Battle After Another) و"سينرز" (Sinners).

ومن المقرر أن تقلص القوائم إلى 5 أعمال في كل فئة عند إعلان الترشيحات النهائية يوم 22 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98، والذي يقدمه كونان أوبراين مباشرة على قناة "إيه بي سي" يوم 15 مارس/آذار عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.