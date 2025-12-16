القبض على كاتب السيناريو الأميركي نيك راينر بتهمة قتل والديه

أعلنت شرطة لوس أنجلوس، اليوم الثلاثاء، اعتقال نيك راينر، نجل الممثل والمخرج الأميركي البارز روب راينر، للاشتباه بتورطه في مقتل والديه داخل منزلهما بحي برينتوود غرب المدينة، في قضية وصفتها السلطات بـ"المأساوية".

ونسبت صحيفة صحيفة غارديان البريطانية إلى قائد شرطة لوس أنجلوس جيم ماكدونيل قوله إن محققي وحدة جرائم السطو والقتل باشروا التحقيق في الواقعة، "وتبيّن أن روب وميشيل راينر كانا ضحيتي جريمة قتل".

وأضاف ماكدونيل أن الأمن أوقف نيك راينر (32 عاما) -الذي يُعرَف بأنه كاتب سيناريو- قرابة الساعة التاسعة والربع مساء الأحد، وأنه لا يزال محتجزا من دون كفالة.

وأشار إلى أن سجلات التوقيف الأولية تضمنت إشارة إلى شبهات تتعلق بـ"نشاط عصابات"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات القضية.

ومن المقرر عرض الملف على المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس من أجل النظر في توجيه الاتهامات الرسمية.

وكانت فرق الإطفاء قد استجابت لبلاغ يطلب مساعدة طبية في منزل الزوجين الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الأحد، حيث عُثر على جثتي رجل (78 عاما) وامرأة (68 عاما)، وتبيّن لاحقا أنهما روب وميشيل راينر. وأفادت معلومات بأن ابنتهما رومي، التي تقيم في منزل مقابل، هي التي عثرت عليهما.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة، من بينها رسالة تعزية من الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي قال إن إنجازات راينر في السينما والتلفزيون "منحتنا بعضا من أكثر قصصنا المحببة على الشاشة".

في المقابل، استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادث لمهاجمة روب راينر عبر منصة "تروث سوشال"، قائلا إن وفاته جاءت نتيجة "الغضب الذي سببه للآخرين" من خلال معاناته من "مرض عقلي يُعرَف باسم متلازمة اضطراب ترامب" في إشارة إلى مواقف راينر السياسية الناقدة له.

وقد قوبلت تصريحات ترامب بإدانات واسعة من مشرعين وشخصيات عامة ونجوم في هوليود، اعتبروا تعليقاته مسيئة، بينما وصف حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ترامب بأنه "رجل مريض"، مقدما في الوقت نفسه تعازيه لأسرة راينر، ومعبّرا عن حزنه العميق لرحيل روب راينر وزوجته.

ويُعَد روب راينر أحد أبرز صُناع السينما في هوليوود، إذ اكتسب شهرة كبيرة في التمثيل بدور الصهر الأبله مايكل في المسلسل الكوميدي "كل من بالأسرة" (All in the Family) في السبعينيات، قبل أن يتحول عام 1984 إلى الإخراج بالفيلم الوثائقي الساخر "هذا هو سبينال تاب" (This is Spinal Tap) عن موسيقى الروك.

أما نيك راينر فهو كاتب سيناريو تعاون مع والده في فيلم (Being Charlie 2015)، المستوحى من تجربته الشخصية مع الإدمان والتشرد، وهي تجربة تحدّث عنها علنا في مناسبات سابقة.

ويُذكر أن روب راينر التقى بزوجته المصورة ميشيل سينغر راينر عام 1989 بعد تعارفهما في كواليس الفيلم الكوميدي الرومانسي "عندما التقى هاري بسالي" (When Harry Met Sally).