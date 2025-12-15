تلقيا طعنات قاتلة.. العثور على مخرج أميركي وزوجته ميتين في منزلهما

عُثر على المخرج الأميركي روب راينر وزوجته جثتين هامدتين في قصرهما بجنوب كاليفورنيا حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية، في حين عبرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس عن حزنها الشديد لرحيلهما.

وكانت قناة "إن بي سي إل إيه" المحلية ووسائل إعلام أخرى أفادت بالعثور على شخصين ميتين في منزل المخرج.

وفي وقت لاحق، نقلت "إن بي سي" عن مصدر مقرب من العائلة أن الزوجين وُجدا قتيلين جراء طعنات على ما يبدو.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن متحدثا باسم العائلة أكد وفاة راينر وزوجته.

ولم تؤكد شرطة لوس أنجلوس هوية المتوفيين، لكنها ذكرت أن المحققين ينظرون في ملابسات الوفاة.

وقال آلان هاميلتون نائب قائد شرطة لوس أنجلوس "لم يتم توقيف أي شخص، ولا يجري استجواب أي شخص باعتباره مشتبها به".

وأضاف "لن أؤكد ما إذا كان يجري استجواب أي شخص حاليا أم لا، سنحاول التحدث إلى كل شخص من أفراد العائلة قدر الإمكان للتوصل إلى وقائع هذا التحقيق".

من جانبها، أكدت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس أن التحقيقات تتواصل.

وقالت "أشعر بحزن عميق لفقدان روب وزوجته ميشيل بشكل مأساوي، عرفت روب وأكنّ له احتراما كبيرا".

وأضافت "كان ممثلا ومخرجا ومنتجا وكاتبا وناشطا سياسيا مرموقا، لطالما سخّر مواهبه لخدمة الآخرين".

وكان جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس صرح لشبكة "إن بي سي" بأنه عُثر على رجل وامرأة يبلغان 78 و68 تقريبا متوفيين داخل المنزل.

وأشارت الشبكة إلى أن الجيران أكدوا سجلات الملكية التي تشير إلى أن راينر وزوجته يعيشان في المنزل الواقع في حي برينتوود الراقي.

واكتسب راينر شهرة كبيرة في التمثيل بدور الصهر الأبله مايكل في المسلسل الكوميدي "كل من بالأسرة" (All in the Family) في السبعينيات، قبل أن يتحول عام 1984 إلى الإخراج بالفيلم الوثائقي الساخر "هذا هو سبينال تاب" (This is Spinal Tap) عن موسيقى الروك.

وأخرج راينر عام 1989 الفيلم الكوميدي الرومانسي "عندما التقى هاري بسالي" (When Harry Met Sally) بطولة بيلي كريستال وميغ رايان.