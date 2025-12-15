تجاوز عتبة المليار دولار عالميا.. "زوتوبيا 2" يستعيد صدارة شباك التذاكر الأميركي

استعاد فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" (Zootopia 2) صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة لعرضه، محققا إيرادات بلغت 26.3 مليون دولار، وفق تقديرات نشرتها شركات التوزيع الأحد، ليصبح بذلك واحدا من فيلمين فقط خلال عام 2025 تتجاوز إيراداتهما العالمية مليار دولار.

وجاء هذا التقدّم في عطلة نهاية أسبوع اتّسمت بالهدوء النسبي في دور السينما، في ظل غياب إصدارات جديدة كبرى، وقبيل وصول فيلم "أفاتار: فاير أند آش" (Avatar: Fire and Ash) إلى الصالات. وأتاح هذا الواقع للأفلام المعروضة، وفي مقدّمها "زوتوبيا 2″، فرصة تعزيز حضورها في الصدارة.

وحتى الآن، بلغت الإيرادات العالمية للفيلم 1.14 مليار دولار، مدفوعة بأداء استثنائي في السوق الصينية، حيث حقق وحده 502.4 مليون دولار، ليُسجَّل كأكبر نجاح لهوليود في الصين منذ سنوات. ويُعد "زوتوبيا 2" ثاني فيلم من إنتاج ديزني هذا العام يتخطى المليار دولار عالميا بعد "ليلو أند ستيتش" (Lilo & Stitch) الذي حقق 1.04 مليار دولار. أما الفيلم الأعلى إيرادا في 2025 عموما، فهو العمل الصيني الضخم "ني تشا 2" (Ne Zha 2) الذي اقتربت مداخيله من ملياري دولار داخل الصين وحدها.

في المركز الثاني، حلّ فيلم الرعب "خمس ليال في فريدي 2" (Five Nights at Freddy’s 2) في عطلة نهاية أسبوعه الثانية، جامعا نحو 15.4 مليون دولار، في تراجع حاد بلغت نسبته نحو 70% مقارنة بالأسبوع الأول. ورغم ذلك، فإن إجمالي إيراداته المحلية البالغة 95.5 مليون دولار يُعدّ إنجازا مهما لشركتي "يونيفرسال" و"بلومهاوس"، ويعزّز مكانة السلسلة ضمن أنجح امتيازات الرعب الحديثة.

أما أبرز الإصدارات الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فكان فيلم "إيلا مكاي" (Ella McCay) للمخرج جيمس إل. بروكس، وهو أول عمل يخرجه منذ 15 عاما. غير أنّ الفيلم لم يحقق سوى 2.1 مليون دولار من أكثر من 2500 صالة عرض، ليُسجَّل ضمن أضعف الانطلاقات الواسعة هذا العام.

الفيلم، وهو دراما كوميدية سياسية، يتناول قصة امرأة في الـ34 من عمرها (إيما ماكي) تصبح حاكمة لولايتها. وقد واجه العمل استقبالا نقديا فاترا، إذ لم تتجاوز نسبة التقييمات الإيجابية له على موقع "روتن توميتوز" 22%. وبلغت ميزانيته نحو 35 مليون دولار، وشارك في بطولته كل من جيمي لي كورتيس، وآيو إديبيري، ووودي هارلسون.

وبحسب بيانات شركة "كوم سكور"، فإن إجمالي مبيعات التذاكر في 2025 لا يزال قريبا من مستوى العام الماضي الذي وُصف بالمخيّب للآمال. غير أنّ هوليود تعوّل على موسم العطلات الشتوية، الذي يُعدّ تقليديا الأكثر ازدحاما، لتحقيق انتعاش واضح في الأسابيع المقبلة.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر بأميركا الشمالية وفق تقديرات "كوم سكور":