من خارج هوليود.. أفضل المسلسلات غير الأميركية لعام 2025

شهد عام 2025 تنوعا وإبداعا ملحوظا في صناعة الدراما خارج حدود هوليود، حيث برزت مسلسلات آسيوية وأوروبية استطاعت فرض نفسها على قوائم المشاهدة وترشيحات النقاد.

وفي حين واصلت كوريا والصين واليابان تقديم أعمال تمزج بين الرومانسية، الغموض، والخيال العلمي، مع التركيز على تطوير الشخصيات والحبكات المشوقة التي تتشابك مع المشاعر الإنسانية والتوتر الدرامي. برزت في أوروبا إنتاجات تميزت بالتصوير السينمائي المتقن والنصوص الجريئة والسرديات المركزة.

يمثل هذا التقرير محاولة لرصد أبرز الأعمال الفنية لعام 2025 خارج السوق الأميركية، بداية من الدرامة الكورية التي تصدرت المشهد الدرامي لهذا العام.

الدراما الكورية تتصدر المشهد

من بين الأعمال الكورية الأكثر لفتا للانتباه يأتي مسلسل "عندما تمنحك الحياة ثمار اليوسفي" الذي حصل على تقييم بلغ 9.1 نقاط على موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني واحتل المرتبة 67 ضمن قائمة أفضل 250 مسلسلا بتاريخ الدراما.

وبالنسبة لمن يحب الدراما التي تحاكي لحظات الحياة اليومية والتاريخ الشخصي والعائلي، هذا المسلسل يحقق تناغما مثاليا بين كل ذلك. يحكي العمل قصة حياة تمتد لأجيال على جزيرة جيجو منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، ما يجعله ملحمة حياتية مليئة بالمشاعر، والتجارب، والنضج الإنساني، وليس مجرد دراما رومانسية.

وقد نجح السيناريو بالموازنة بين الحنين للماضي والواقعية والصراعات الاجتماعية، وجاء مكللا بالمشاهد المؤثرة التي جعلت المشاهد يتورط عاطفيا مع القصة، في حين اتسم الأداء التمثيلي -خصوصا من "بارك بو غوم" و"آي يو"- بالقوة، وهذا أظهر عمق الشخصيات وأحلامهم وبرر مواقفهم أمام تحديات الحياة.

يذكر أن المسلسل نجح على مستوى جماهيري وعالمي، إذ احتل مرتبة عالية جدا ضمن قوائم الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفليكس، في حين فاز بالعديد من الجوائز من بينها أفضل مسلسل درامي، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل ممثل مساعد.

when life gives you tangerines will always be loved by people. it was recently released, it will continue to change lives. now, anytime, and in the future. it will be remembered forever. that’s HISTORY. pic.twitter.com/ltTy3SnyqX — 𑁍 (@ggoneverse) April 18, 2025

أما في فئة الفانتازيا التاريخية، ومن كوريا أيضا، فتألق مسلسل "هنيئا مريئا جلالتك" الذي يروي قصة طاهية معاصرة تنتقل عبر الزمن إلى حقبة جوسون، وتجد نفسها مضطرة لاستخدام مهاراتها في الطبخ لتأمين البقاء على قيد الحياة وكسب تعاطف الملك.

وحظي العمل بفكرة مبتكرة ومزيج غير اعتيادي بين فئات درامية مختلفة جمعت بين التاريخ والرومانسية والسفر عبر الزمن وفن الطهي مع بعض الكوميديا والخلفية السياسية، وهذا يجعله خيارا مثاليا للباحثين عن دراما ممتعة لا تخلو من العمق.

وقد أشاد المشاهدون بالأداء التمثيلي الناضج والكيمياء التي جمعت بين أبطاله، والأهم الجودة العالية التي قدمت بها مشاهد الطبخ، وساعد هذا على أن يصبح العمل الأعلى مشاهدة عبر قناة "تي في إن" الكورية، وبسبب هذا النجاح الساحق وعلى الرغم من عرض المسلسل في أغسطس/آب الماضي، إلا أن صانعيه أعلنوا بدء التحضير لموسم ثان.

” ما زال هناك قصة مهمة لم تُروَ بعد، والكثير لاستكشافه“

صُناع دراما Bon Appetit Your Majesty يأكدون التحضير للموسم الثاني 😭🩵🩵 pic.twitter.com/1aoDYC7EWu — ꫂ ၴႅၴ𝖬𝖺𝗒 (@__1xo) December 3, 2025

الصين: أسطورة زانغ هاي

من الصين، اخترنا مسلسل "أسطورة زانغ هاي" الذي جمع بين الدراما التاريخية والفانتازيا والصراع السياسي، إذ يتمحور حول طفل يفقد عائلته في مذبحة جماعية ومن ثم يختفي لسنوات عديدة قبل أن يعود تحت اسم جديد بحثا عن الانتقام وكشف المؤامرات داخل القصر الحاكم.

وتميز العمل بالغموض والسرد الدرامي التصاعدي ذي التغييرات الحادة والسريعة وهو ما جعل التشويق حالة مستمرة لدى المشاهد طوال الحلقات. كذلك اتسم بالإخراج والتصوير السينمائي ليصبح تجربة ممتعة بصريا في ظل المؤثرات التي تم استخدامها وما صحبها من أزياء وديكور وعناصر من التراث الصيني مناسبة للحقبة المستهدفة، في حين امتدح النقاد عمق أداء كل من شون شاو وتشانغ جينجي في تجسيد الصراع النفسي للشخصيات.

ومع عرض العمل في أكثر من 190 دولة سرعان ما حقق ملايين المشاهدات، وهو ما صاحبه محاولات المتابعين تحليل الحبكة وتبادل النظريات والتفسيرات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

[20251124] #LegendofZangHai has been nominated into 7 categories for the Golden Lotus Award! All of them the major categories! ✨best tv series

✨best actor #XiaoZhan

✨best actress #ZhangJingyi

✨best supporting actor #Huangjue

✨best director Zheng Xiaolong/Cao

Yiwen… pic.twitter.com/DoVntw828X — Legend of Zang Hai (@LegendOfZangHai) November 25, 2025

أفضل المسلسلات الأوروبية لعام 2025

بالانتقال إلى أوروبا، نرشح من إسبانيا مسلسل "فوريا" الذي حظي بضجة إعلامية لافتا أنظار النقاد والجمهور بسبب تناوله قضايا جريئة مثل التمييز والعدالة الاجتماعية والعلاقات الملتبسة والعنف النفسي عبر تتبع حيوات عدة نساء مهمشات.

وتناول المسلسل قصص 5 سيدات من خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، كل واحدة تعيش صراعها الخاص: خيانة زوج، فقدان عمل، تهميش بسبب العمر، طرد من مسكن، انحدار مهني.

وفي لحظة انفجار، يقررن جميعا الثورة على الظلم بينما يصبح الغضب دافعا للمطالبة بالعدالة والكرامة، وإن كان المسلسل لا يقدم انتقاما بطوليا بل انتقاما يحمل قدرا من الهشاشة والإنسانية، ما يجعله أقرب إلى صرخة ضد واقع حقيقي وليس خيالا مبالغا فيه.

مزج العمل بين الدراما الواقعية والكوميديا السوداء، وجاء أشبه بالكورال كونه لم يركز على شخصية واحدة وإنما سلط الضوء على قصص تقاطعت بما يتيح عرض تجارب إنسانية متنوعة من زوايا متباينة.

ومن الناحية البصرية، احتفظ المسلسل بمزاج درامي محدد بحيث اجتمعت الصورة والألوان والإيقاع لخدمة حالة الغضب والتوتر الداخلي الذي اعترى الشخصيات.

وأخيرا من ألمانيا نرشح مسلسلين، الأول "جرائم الغابة السوداء" الذي اتسم بأجواء غموض أوروبية إثر جريان الأحداث بين أحراش الغابات والريف الألماني وهو ما منح المشاهد إحساسا بالعزلة.

اعتمد العمل على حبكة مركزة مدتها 4 حلقات استعرض خلالها قصة جرت بالفعل قبل سنوات حول اختفاء شابتين في الغابة السوداء، والتحقيقات التابعة لذلك ومحاولة عناصر الشرطة تتبع خيوط الجرائم وتحليلها جنائيا للعثور على الجناة.

المسلسل مناسب لمحبي الجرائم والقصص الحقيقية التي تتسم بالإيجاز والتدفق السريع مع التركيز على الحدث الرئيسي بدون حشو إضافي أو حوارات فرعية، إذ جاء السرد القصصي محسوبا بلا صدمات رخيصة أو عنف مبالغ فيه، ومع ذلك تضافرت العناصر الفنية لخلق أجواء مهيبة ومقلقة في آن واحد وهو ما خدم كل من الدراما والجريمة.

أما الثاني، فهو مسلسل "كساندرا" الذي ينتقل بنا إلى عالم التكنولوجيا المخيف، حيث مساعدة الذكاء الاصطناعي (كساندرا) التي تستيقظ بعد سنوات من توقف عملها في أحد المنازل الذكية في ألمانيا إثر قدوم عائلة جديدة للعيش به، فلا تلبث أن تقرر عدم التصرف ببراءة والتلاعب بالخيوط من حولها لإجبار الأسرة على عدم تركها خلفهم مهما حدث.

المسلسل من 6 حلقات تجمع بين الرعب والتشويق المدروس مع تسليط الضوء على الدراما الأسرية، إذ لم تركز فقط على فكرة الخوف من الآلات، وإنما طرحت عناصر نفسية أخرى جعلتها أكثر من مجرد مسلسل رعب.