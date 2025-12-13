صور مفبركة وقرار علاجي حكومي.. لماذا عاد اسم عبلة كامل إلى الواجهة؟

تصدّر اسم الفنانة المصرية عبلة كامل محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن إدراج اسمها ضمن قائمة الفنانين الذين تقرر علاجهم على نفقة الدولة، بالتزامن مع انتشار صورة مزيفة جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزعم وجودها داخل أحد المستشفيات.

وسارعت أسرتها إلى نفي هذه الأنباء وطمأنة الجمهور، إذ أكد أحد أفراد عائلتها في تصريحات صحفية أن عبلة كامل تقيم في منزلها، وتتمتع بحالة صحية مستقرة، كما أن وضعها المادي لا يستدعي أي دعم، ولا تعاني من أي مشكلات صحية.

من جانبه، أوضح نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الفنانة متواجدة في منزلها، وأن ابتعادها عن الساحة الفنية لا يرتبط بأي أسباب مرضية.

وأشار زكي إلى أن الربط بين اسم عبلة كامل وقرار علاج بعض الفنانين على نفقة الدولة جاء نتيجة التباس، موضحا أن القرار الرئاسي صدر في وقت سابق وشمل كلا من الموسيقار عمر خيرت والفنان محمد صبحي، في إطار اهتمام الدولة بالمبدعين وتقديرها لمسيرتهم الفنية.

وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أن القرار لا يستهدف فنانا بعينه، بل يشمل عددا من رموز الساحة الفنية، وتأتي عبلة كامل ضمن هؤلاء باعتبارها من الأسماء التي تحظى بتقدير واسع. وأضاف أن ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات لا يقلل من مكانتها، إذ تظل محل احترام ومحبة كبيرة لدى الوسط الفني والجمهور على حد سواء.

وكان اسم عبلة كامل قد أدرج قبل أيام ضمن قائمة الفنانين المشمولين بقرار العلاج على نفقة الدولة، مما أعاد الجدل حول حالتها الصحية، خاصة مع تداول صورة تظهرها داخل غرفة أحد المستشفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأثار الأمر قلق محبيها مع انتشار أنباء عن تعرضها لأزمة صحية، قبل أن يتضح لاحقا أن الصورة مفبركة ومولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسارع أسرتها إلى نفي تلك المزاعم وتوضيح حقيقة وضعها الصحي والمادي.

إعلان

وغابت عبلة كامل عن الساحة الفنية منذ عام 2018، عقب مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم". وفي عام 2020، طالتها شائعة إصابتها بمرض السرطان، قبل أن يخرج زوجها السابق، الفنان أحمد كمال، لينفي تلك الأنباء مؤكدا أنها عارية تماما من الصحة، واصفا ما جرى تداوله حينها بأنه شائعات هدفها تحقيق مشاهدات ومكاسب على حساب اسمها، مشددا على أنها تتمتع بحالة صحية جيدة.

وفي يونيو الماضي، نشر ابن شقيقها صورة نادرة تجمعه بها، سرعان ما قام بحذفها لاحقا، بعدما أثارت تفاعلا واسعا وجدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لندرة ظهورها الإعلامي خلال السنوات الأخيرة.