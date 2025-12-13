بعد اختفاء فيديو انتقاده لليفربول.. أحمد السقا يوجه رسالة مباشرة لمحمد صلاح

أثار الفنان المصري أحمد السقا جدلا واسعا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفاء مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، وجّه خلاله انتقادا لإدارة نادي ليفربول ودعمًا للاعب المصري محمد صلاح. وقال السقا لاحقا إنه لم يحذف الفيديو بنفسه، وإن اختفاءه تم بصورة مفاجئة ومن دون إشعار من منصتي فيسبوك وإنستغرام.

ماذا قال السقا في الفيديو الأول؟

في الفيديو الذي نُشر عبر صفحته الرسمية قبل أن يختفي، وجه السقا حديثه مباشرة إلى إدارة ليفربول، منتقدًا ما اعتبره "عدم تقدير" لمحمد صلاح، خاصة في ظل جلوس اللاعب على دكة البدلاء في عدد من المباريات الأخيرة.

وقال السقا في رسالته الموجهة للنادي: "محمد صلاح قدّم الكثير لليفربول. وما يحدث معه الآن لا يليق بتاريخه. النادي مدين له باحترام أكبر وتقدير أكبر".

وأضاف أن صلاح كان أحد أهم أسباب نجاحات الفريق في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تجاهل مكانته "أمر يثير الاستغراب"، على حد تعبيره في الفيديو.

اختفاء الفيديو.. والسقا يوضح

بعد ساعات من نشر الفيديو، اختفى المقطع من حسابَي السقا على فيسبوك وإنستغرام. وتداول الجمهور روايات مختلفة حول السبب، لكن السقا خرج برد مقتضب على إحدى الصفحات التي تحمل اسمه، قال فيه: "أنا ما حذفتش الفيديو.. اختفى لوحده. واضح إنّي دخلت في مساحة مش بتاعتي".

وأضاف أنه تفاجأ بالحذف من دون أي إشعار، مؤكدا احترامه الكامل لإدارة ليفربول ومع ذلك تمسكه برأيه بأن صلاح يستحق معاملة أفضل.

الفيديو الثاني.. رسالة دعم مباشرة لصلاح

وفي محاولة لتوضيح موقفه، نشر السقا لاحقا مقطع فيديو جديدا تحدث فيه مباشرة إلى محمد صلاح باللغة الإنجليزية، موجّهًا رسالة دعم معنوي.

قال السقا في الفيديو الثاني: "يا صلاح أنت جلبت الكثير من البطولات لليفربول. يا جبل ما يهزّك ريح. حافظ على ثقتك بنفسك ولا تدع شيئا يهزك".

وأكد أن صلاح "فخر العرب" وأن قيمته الفنية والإنسانية لا تتأثر بمرور اللاعب بفترات صعبة داخل النادي. وأشار إلى أنّ ما حدث جعله يشعر بأن رسالته ربما تجاوزت حدود رأيه الشخصي، لكنه شدّد في الوقت نفسه على استمرار دعمه لصلاح.

اختفاء الفيديو يثير تساؤلات

اختفاء الفيديو الأول بعد ساعات من نشره، دفع الجمهور إلى التساؤل حول أسباب الحذف. وبينما رجّح البعض أن السقا تراجع عن انتقاداته، ذهب آخرون إلى احتمال وجود ضغوط تتعلق بالنادي الإنجليزي.

نشر السقا لاحقا صورة لمحمد صلاح عبر "إنستغرام"، مجددا دعمه للاعب، مؤكدا أنه لم يحذف الفيديو، واختتم المنشور بـ"كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الانجليزي وأخص بالذكر كابتن محمد صلاح (coach) الكلمة اللي زعلتهم".

دعم واسع من نجوم الفن لصلاح

تزامن موقف السقا مع موجة دعم قدمها عدد من الفنانين المصريين لمحمد صلاح في ظل الجدل الدائر حول مستقبله مع ليفربول ووضعه داخل الفريق.

فقد نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بصلاح معلقًا: "اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح".

كما نشرت الفنانة زينة صورة مع صلاح وكتبت: "بنحبك يا ملك مصر" معلنة إلغاء متابعتها للنادي اعتراضا على طريقة التعامل مع اللاعب. وانضم الفنان محمد إمام فكتب لصلاح: "بحبك وبفتخر بيك في كل مكان"، وكتب أحمد حاتم رسالة جاء فيها: "الأساطير لا تسقط أبدا.. الملك المصري".

خلفية الأزمة

تشهد علاقة محمد صلاح بنادي ليفربول حالة من التوتر خلال الأسابيع الماضية بعد جلوسه على دكة البدلاء في عدد من المباريات، مما أثار نقاشا واسعا حول سياسة النادي ومستقبل اللاعب. وجاءت رسائل الدعم من الفنانين لتعكس حالة تعاطف جماهيري وإعلامي مع اللاعب، باعتباره أحد أبرز المحترفين العرب في تاريخ الدوري الإنجليزي.