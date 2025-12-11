مصر: مبادرة حكومية علاج كبار الفنانين على نفقة الدولة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى التكفل بتقديم العلاج والرعاية الصحية لعدد من الفنانين على نفقة الدولة.

وفي بيان صادر مساء الخميس، أعربت نقابة المهن التمثيلية عن شكرها للرئيس، تقديرا لتوجيهاته الداعمة لكبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الطويل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توفير العلاج والدعم الكامل لهم عرفانا بما قدموه على مدار عقود من إسهامات أثْرت الوجدان المصري والعربي.

وأشارت النقابة إلى أن "هذه اللفتة الإنسانية تؤكد تقدير الرئيس لقيمة الفن ودور المبدعين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، كما تعكس التزام الدولة بالوفاء لمن أسهموا في بناء الوجدان الجمعي وإمتاع الجمهور".

وكانت تقارير محلية قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس أصدر توجيهات برعاية كبار الفنانين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة الفن، ومن بينهم أسماء بارزة مثل عبلة كامل، عمر خيرت، نجوى فؤاد، ضياء الميرغني، وعبد الله مشرف، وأحمد فؤاد سليم، وجميلة عزيز.

وفي سياق مرتبط، كان الرئيس السيسي قد وجّه الشهر الماضي بتقديم الدعم الطبي الكامل للفنان محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية. ووفقا لهيئة الاستعلامات، فقد كلّف الرئيس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة حالته الصحية بشكل دوري، وتوفير كل أشكال الرعاية اللازمة، إلى جانب إعداد تقرير مفصل عن تطورات وضعه الصحي.