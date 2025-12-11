هند صبري تحصد جائزة عمر الشريف وعليا بهات تنال "آفاق غولدن غلوب" في البحر الأحمر

منحت جوائز الغولدن غلوب، بالشراكة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، جائزة عمر الشريف للإنجاز الفني للممثلة هند صبري تقديرا لمسيرتها الممتدة لأكثر من 20 عاما، والتي رسّخت خلالها مكانتها كإحدى أبرز نجمات السينما في العالم العربي. كما حصلت الممثلة الهندية عليا بهات على جائزة "آفاق غولدن غلوب" (Golden Globes Horizon).

وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، عبّرت هند صبري عن امتنانها الكبير لهذا التكريم، مؤكدة أن اختيارها لجائزة تحمل اسم عمر الشريف يمنح اللحظة قيمة خاصة، باعتباره أيقونة من أيقونات السينما العربية وجسرا ثقافيا ربط الشرق بالغرب، ودليلا على أن الهوية ليست حدودا، بل هي إرث متجدد يفتح الآفاق أمام الأجيال الجديدة.

وأضافت أن رحلته كانت مصدر إلهام لكثير من الفنانين العرب، وأنها واحدة ممن تأثروا بها، مشيرة إلى أن وقوفها على المسرح لتسلّم الجائزة يشعرها بتواضع عميق وامتنان كبير.

وأبدت عليا بهات تقديرها العميق للتكريم الذي نالته من الغولدن غلوب، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل بالنسبة لها إشادة بجيل جديد من الممثلات الساعيات إلى توسيع حضورهن في السينما والتلفزيون على المستوى العالمي.

وأوضحت أن هذا الاعتراف يأتي في مرحلة تتقارب فيها الرؤى الفنية حول العالم لإنتاج أعمال أكثر تنوعا وعمقا، معتبرة أن دخولها قائمة المكرّمين في الغولدن غلوب، كإحدى أهم الجوائز السينمائية الدولية، يشكل محطة مؤثرة في مسيرتها المهنية وحافزا لمواصلة تقديم أعمال تسلط الضوء على قصص النساء اللواتي لا يحظين بتمثيل كافٍ على الشاشة.

من جانبها، أكدت هيلين هوين، رئيسة جوائز الغولدن غلوب، أن منح هند صبري الجائزة التي تحمل اسم عمر الشريف يأتي احتفاءً بمسيرتها الطويلة وما قدمته من أعمال ذات أثر فني وإنساني واضح، معتبرة أن حضورها في السينما العربية جعل منها وجها يعكس قوة هذا الفن وتأثيره عالميا. وأضافت أن استحضار اسم عمر الشريف في هذا السياق يمثل تكريما لإرثه بوصفه أحد أبرز رموز السينما المصرية والدولية.

كما أشارت إلى أن اختيار عليا بهات لنيل جائزة آفاق غولدن غلوب يعكس تقديرا لدورها المتنامي في السينما العالمية، موضحة أن هذا التكريم يأتي في وقت يبرز فيه الشرق الأوسط كمركز مؤثر يساهم بشكل متزايد في تشكيل المشهدين السينمائي والتلفزيوني على الصعيد الدولي.

وجدير بالذكر أن هند صبري تستعد للعودة إلى الدراما الرمضانية عبر مسلسلها الجديد "مناعة" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، كما تواصل العمل على تحضيرات فيلمها "أضعف خلقه" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد حلمي.