"زوتوبيا 2" يكتسح شباك التذاكر الأميركي بإيرادات قياسية في عطلة عيد الشكر

حافظت "ديزني" على هيمنتها في شباك التذاكر الأميركي خلال عطلة عيد الشكر الطويلة، بعدما سجّل فيلمها التحريكي الجديد "زوتوبيا 2" (Zootopia 2) انطلاقة استثنائية بلغت 156 مليون دولار في الأيام الخمسة، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

الفيلم الذي يعود إلى عالم الحيوانات الناطقة في مدينة زوتوبيا، يواصل تقديم مغامرات الشرطية جودي هوبس وشريكها نيك وايلد، مع طاقم الأصوات الأصلي الذي يضم جنيفر غودوين، وجايسن بيتمان، وإدريس إلبا.

وأكد المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش" أن "انطلاقة الفيلم مذهلة بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن أجزاء "ديزني" الثانية غالبا ما تتفوّق في إيراداتها الافتتاحية على الأجزاء الأولى.

وأضاف، "في المتوسط، تحقق الأجزاء الثانية 71% إيرادات أعلى في أسبوعها الأول… و(زوتوبيا 2) يسير في الاتجاه الصحيح تماما".

وعلى الصعيد العالمي، حقق الفيلم 556 مليون دولار، وهو رقم وصفه موقع "هوليوود ريبورتر" بأنه أفضل انطلاقة عالمية لفيلم تحريكي في التاريخ.

من جانبه، تراجع فيلم "ويكد: الجزء الثاني" (Wicked: Part Two) إلى المركز الثاني، مسجلا 93 مليون دولار في أسبوعه الثاني. الفيلم الموسيقي المقتبس من مسرحية برودواي الشهيرة يواصل جذب جمهور كبير، لا سيما مع عودة سينتيا إيريفو وأريانا غراندي لتجسيد شخصيتي إلفابا وغليندا.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم السحرة اللصوص "الآن تراني: الآن لا" (Now You See Me: Now You Don’t) مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار، بينما تراجع فيلم الخيال العلمي والرعب "المفترس: الأراضي الوعرة" (Predator: Badlands) إلى المركز الرابع محققا 6.6 ملايين دولار.

أما المركز الخامس فذهب إلى فيلم الإثارة القاتم "ذا رننغ مان" (The Running Man) المقتبس من رواية ستيفن كينغ، محققا 5.5 ملايين دولار.

