116 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.. الإعلان التشويقي لفيلم مايكل جاكسون يدخل التاريخ

كتب الإعلان التشويقي الأول لفيلم السيرة الذاتية "مايكل" (Michael) عن حياة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون تاريخا جديدا في صناعة السينما خلال 24 ساعة فقط، بعد أن حصد أكثر من 116 مليون مشاهدة عبر الإنترنت، ليصبح الإعلان الأكثر مشاهدة في التاريخ.

هذا الرقم القياسي يعكس حالة الترقب العالمي للفيلم الذي يعيد المغني الملقب بـ"ملك البوب" إلى دائرة الضوء بعد أكثر من 17 عاما على رحيله، إذ من المقرر طرحه في دور العرض العالمية يوم 24 أبريل/نيسان 2026.

سيرة درامية لأسطورة الموسيقى

الفيلم الذي كتبه جون لوغان -كاتب أفلام "غلادياتر" (Gladiator) و"سكاي فول" (Skyfall)- ويُخرجه أنطوان فوكوا، يقدّم رؤية درامية متكاملة لمسيرة مايكل جاكسون، بدءا من نشأته في فرقة "ذا جاكسون 5" مع إخوته، مرورا بانطلاقته المنفردة المذهلة التي جعلت منه أحد أكثر الفنانين تأثيرا في التاريخ المعاصر.

ولا يقتصر الفيلم على تتبّع مسيرته الفنية، بل يغوص في أعماق شخصيته الإنسانية، كاشفا عن صراعاته الداخلية، وعلاقته المعقدة بوالده، وضغوط الشهرة العالمية التي شكّلت حياته المهنية والشخصية على حد سواء.

كما يتضمن الفيلم إعادة تصوير دقيقة لعدد من العروض الأيقونية التي خلّدها جاكسون مثل "بيلي جين" (Billie Jean) و"ثريلر" (Thriller) و"سموذ كريمينال" (Smooth Criminal)، التي أسست أسطورته الفنية ورسخت مكانته كأيقونة للثقافة الشعبية العالمية.

جعفر جاكسون في دور عمه

من أبرز نقاط الجدل والإعجاب في الوقت ذاته، كان اختيار جعفر جاكسون -ابن شقيق مايكل- لتجسيد شخصية عمه.

فقد أشاد النقاد بالتشابه اللافت في الملامح والصوت والحضور الحركي بين الاثنين، معتبرين أن الاختيار يحمل طابعا إنسانيا عميقا، إذ يواصل أحد أفراد العائلة سرد قصة الأسطورة.

في المقابل، أبدى البعض مخاوف من أن يتجنب الفيلم تناول الجوانب المثيرة للجدل في حياة مايكل جاكسون، خاصة تلك المتعلقة باتهامات التحرش التي لاحقته في التسعينيات.

وقال المخرج أنطوان فوكوا، في تصريحات لمجلة "فاراييتي" الأميركية، "جعفر لم يكن مجرد ممثل يشبه مايكل، بل امتلك شيئا من روحه. كان أداؤه أمام الكاميرا مؤثرا بشكل يصعب وصفه، وكأن روح مايكل كانت حاضرة في المكان".

وأضاف "منذ أول اختبار أداء، شعرنا بأننا وجدنا الشخص القادر على إحياء ملك البوب بشكل يليق بإرثه الإبداعي".

فريق عمل قوي

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الأسماء اللامعة مثل كولمان دومينغو في دور جو جاكسون (والد مايكل الصارم)، ونيا لونغ في دور كاثرين جاكسون (الأم الحنونة والداعمة)، وجوليانو كرو فالدي الذي يجسد مايكل في طفولته، ومايلز تيلر في دور جون برانكا، المحامي وأحد أبرز المقربين من النجم الراحل.

"ملك الروك".. إرث فني لا يُنسى

وُلد مايكل جاكسون عام 1958 في مدينة غاري بولاية إنديانا، وبدأ الغناء منذ طفولته المبكرة.

على مدى أربعة عقود، حطم جاكسون الأرقام القياسية، وباع مئات الملايين من الألبومات، وأعاد تعريف مفهوم النجومية العالمية.

كان فنانا شاملا جمع بين الغناء والرقص والإنتاج والابتكار البصري، ونجح في كسر الحواجز العرقية والاجتماعية من خلال موسيقاه وأسلوبه الفريد.

لم تكن حياته خالية من الجدل، لكنها مثلت للبعض رمزا للتجديد الفني والحرية الإبداعية، وتأثيره ما زال حاضرا في الموسيقى والرقص والموضة حتى اليوم.