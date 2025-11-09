كيندريك لامار يتصدر ترشيحات "غرامي" 2026.. وليدي غاغا حاضرة بقوة

تصدّر مغني الراب الأميركي كيندريك لامار ترشيحات جوائز "غرامي" الموسيقية، إذ حصد 9 ترشيحات دفعة واحدة للحفل الذي يقام في فبراير/شباط 2026، تشمل فئات: تسجيل العام، وأغنية العام، وألبوم العام، وهي المرة الثالثة التي يترشح فيها لامار في هذه الفئات الثلاث الكبرى في آنٍ واحد.

كما ينافس على جوائز فئات أداء الثنائي/المجموعة البوب، والأداء الميلودي في الراب، وأغنية الراب، وألبوم الراب، إضافة إلى ترشيحين في فئة أداء الراب نفسها.

ويملك لامار -الذي حقق ألبومه "جي إن إكس" (GNX) الصادر العام الماضي نجاحا كبيرا-، في رصيده حتى الآن 22 جائزة غرامي و66 ترشيحا. ويُعد "جي إن إكس" ألبومه الخامس على التوالي الذي يترشح لجائزة "ألبوم العام" – وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي فنان. وإذا فاز، فسيكون هذا أول تتويج له بهذه الجائزة، وسيغدو ثالث ألبوم راب فقط يفوز بالجائزة الكبرى بعد (Speakerboxxx/The Love Below) لفرقة أوتكاست عام 2004، و(The Miseducation of Lauryn Hill) للورين هيل عام 1999.

وتلت لامار في الترشيحات المغنية الأميركية ليدي غاغا، ومواطنها جاك أنتونوف، ومنتج الأسطوانات وكاتب الأغاني الكندي سيركت، إذ نال كل منهم 7 ترشيحات.

ليدي غاغا.. حضور طاغٍ في الفئات الكبرى

في ما يتعلق بليدي غاغا، فقد نالت ترشيحات في فئات أغنية العام، وتسجيل العام، وألبوم العام للمرة الأولى مجتمعة. كما تنافس في فئات أداء البوب الفردي، وألبوم البوب الصوتي، والتسجيل الراقص (دانس بوب)، وألبوم البوب الصوتي التقليدي.

أما أنتونوف فترشح في فئتي تسجيل العام، وألبوم العام وأغنية العام، عن عمله مع كيندريك لامار والمغنية سابرينا كاربنتر. كما ترشح للمرة الأولى في فئة أغنية الراب عن أغنية "أوف تي في" (TV Off) التي تعاون فيها مع لامار بمشاركة ليفتي غن بلاي.

وسيتنافس أنتونوف وسيركت في فئة "منتج العام – موسيقى غير كلاسيكية". وإذا فاز، فسيعادل رقم المنتج الشهير بيبي فيس في عدد مرات الفوز بهذه الفئة (4 مرات).

أما سيركت، فحصد ترشيحات مزدوجة في فئتي تسجيل العام وأغنية العام عن عملين:"أبراكادبرا" (Abracadabra) لليدي غاغا، و"إيه بي تي" (APT) لروزاي وبرونو مارس، إضافة إلى ترشيحين عن ألبوم العام وأفضل تسجيل بوب راقص.

ألبوم العام

وتضم قائمة المرشحين لفئة "ألبوم العام" الأعمال التالية:

"مايهم" (Mayhem) – ليدي غاغا

"جي إن إكس" (GNX) – كيندريك لامار

"مانز بست فرِند" (Man’s Best Friend) – سابرينا كاربنتر

"ديبي تيرار ماس فوتوس" (Debí Tirar Más Fotos) – باد بَني

"سواغ" (Swag) – جاستن بيبر

"ليت غاد سورت إم آوت" (Let God Sort ’Em Out) – فرقة كليبس (بوشا تي وماليس)

"مت" (Mutt) – يون توماس

"كروموكوبيا" (Chromakopia) – تايلر ذا كرييتر

وهذه هي المرة الأولى التي تُدرَج فيها 3 ألبومات في آنٍ واحد ضمن فئتي ألبوم الراب وألبوم العام: "جي إن إكس"، و"ليت غاد سورت إم آوت"، و"كروموكوبيا".

كما أصبح "ديبي تيرار ماس فوتوس" لباد بَني ثاني ألبوم بالكامل باللغة الإسبانية يُرشَّح للجائزة الكبرى، بعد "أون فيرانو سين تي" (Un Verano Sin Ti) للفنان نفسه عام 2023، وهو العام الذي فاز فيه هاري ستايلز بجائزة ألبوم العام عن "هاريس هاوس" (Harry’s House).

ونال كلٌّ من سابرينا كاربنتر، باد بَني، ليون توماس، وسيربان غينيا 6 ترشيحات، في حين حصد أندرو وات، وكليبس، ودوتشي، وسون ويف، وسِزا، وترنستايل، وتايلر ذا كرييتر 5 ترشيحات لكل منهم.

فترة الأهلية

كانت الأعمال الصادرة تجاريا في الولايات المتحدة بين 31 أغسطس/آب 2024 و30 أغسطس/آب 2025 مؤهلة للترشيح. وتُجرى الجولة النهائية من تصويت الغرامي لتحديد الفائزين بين 12 ديسمبر/كانون الأول و5 يناير/كانون الثاني.

أفضل فنان جديد

وتضم قائمة المرشحين لفئة "فنان جديد" التالية أسماؤهم:

كاتس آي (فرقة فتيات عالمية)

أوليفيا دين

ذا مارياس

أديسون راي

سومبر

ليون توماس

أليكس وارن

ولولا يونغ

تسجيل العام

وتضم المرشحين لفئة "تسجيل العام" كلا من:

"دي تي إم إف" (DtMF) – باد بَني

"مانتشايلد" (Manchild) – سابرينا كاربنتر

"أنكزايِتي" (Anxiety) – دوتشي

"وايلدفلاور" (Wildflower) – بيلي آيليش

"أبركادابرا" (Abracadabra) – ليدي غاغا

"لوثر" (Luther) – لامار وسِزا

"ذا سبواي" (The Subway) – تشابيل روآن

"إيه بي تي" (APT) – روزاي وبرونو مارس

روزاي – المعروفة عضوا بفرقة بلاكبينك – هي أول فنانة كيبوب تُرشَّح في فئة تسجيل العام.

وربما يفاجأ البعض بوجود بيلي آيليش ضمن القائمة، إذ إن أغنيتها "وايلدفلاور" صدرت في ربيع 2024 ضمن ألبومها "هِت مي هارد آند سوفت" (Hit Me Hard and Soft)، قبل فترة الأهلية. لكن لوائح الأكاديمية تسمح بإدراج أعمال من الفترة السابقة "ما دامت لم تُقدَّم في العام الماضي ولم تفز بجائزة"، وهو ما ينطبق على "وايلدفلاور" (Wildflower) لتكون مؤهلة هذا العام.

أغنية العام

تشمل القائمة نفسها تقريبًا لفئة "تسجيل العام"، باستثناء استبدال "ذا سبواي" (The Subway) بأغنية "غولدن" (Golden) من موسيقى فيلم الرسوم المتحركة كي بوب ديمَن هَنترز (KPop Demon Hunters).

تعليق الأكاديمية على الترشيحات

الرئيس التنفيذي للأكاديمية هارفي ميسون جونيور، قال في بيان، "جوائز غرامي هي فرصتنا لتكريم من يجعلون هذا المجتمع الموسيقي نابضا بالحياة، والمرشحون هذا العام يذكروننا بمدى الموهبة المذهلة التي تدفع الموسيقى إلى الأمام".

وأضاف، "من المواهب الصاعدة إلى الرموز المؤثرة، تعكس هذه الترشيحات المشهد الموسيقي الواسع والمتنوع اليوم، وأنا متحمس للاحتفال بهم خلال الأسابيع المقبلة".

مرشحون لأول مرة

ومن بين المرشحين الجدد هذا العام: تايت ماكراي، وزارا لارسون، وبينكبانثرِس، وجِد، والممثل تيموثيه شالاميه.

ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الغرامي لعام 2026 في الأول من فبراير/شباط المقبل في صالة كريبتو دوت كوم أرينا بلوس أنجلوس.