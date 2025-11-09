"امرأة العام" التي لم تنسَ غزة.. هكذا انتقلت "السيدة راشيل" من تعليم الأطفال للدفاع عنهم

تعد المعلمة والمدونة الأميركية البارزة راشيل أكورسو إحدى أشهر شخصيات منصات التواصل الاجتماعي نجاحا في عالم الأطفال. اشتهرت بإنشاء مسلسل على منصة "يوتيوب" حمل اسمها "السيدة راشيل"، وهو مسلسل موسيقي للأطفال يركز على تنمية اللغة لدى الرضع والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

حظيت قناتها على "يوتيوب" بشعبية واسعة خلال جائحة كورونا " كوفيد-19″ ويبلغ عدد مشتركيها اليوم أكثر من 17 مليون مشترك. في حين حصد برنامجها على "نتفليكس" أكثر من 53 مليون مشاهدة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، استخدمت شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث عن الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع والمرض والإصابة والموت. ولفتت الشخصية الأميركية الشهيرة الأنظار، قبل أيام، بإطلالتها الاستثنائية خلال حضورها حفل جوائز مجلة "غلامور" لعام 2025 الذي أقيم في مدينة نيويورك الأميركية.

معلمة الموسيقى للأطفال

تعرف راشيل آن أكورسو المولودة في عام 1982 في بيدفورد، بولاية مين الأميركية، باسم "السيدة راشيل"، نشأت مع أختها على يد أم عزباء.

عملت في مجموعة متنوعة من الوظائف عندما كانت مراهقة شابة، بما في ذلك العمل في برنامج صيفي للأطفال ذوي الإعاقة، وتدريس الموسيقى للأطفال اللاجئين من خلال نادي الأولاد والبنات في مين، والعمل كمعلمة موسيقى في مدينة نيويورك قبل أن تبدأ قناتها على "يوتيوب".

التحقت بمدرسة سانفورد الثانوية، حيث شاركت في المسرح، والتحقت بجامعة جنوب مين. حصلت على درجة الماجستير في تعليم الموسيقى من جامعة "نيويورك" في عام 2016، ودرجة الماجستير الثانية في تعليم الطفولة المبكرة من "الكلية الأميركية للتربية".

قناة خاصة على "يوتيوب"

التقت بزوجها، مدير الموسيقى في مسرح برودواي وسط مانهاتن بمدينة نيويورك، آرون أكورسو، وبدأت قناتها على "اليوتيوب" في عام 2019 تحت اسم "السيدة راشيل". وأنشأت هي وزوجها القناة استجابة لنقص الموارد الإعلامية لابنهما الذي كان يعاني من تأخر في الكلام ولم ينطق بكلمته الأولى حتى بلغ عامين.

كما أنشأت برنامج "أغاني للأطفال الصغار" وهي سلسلة موسيقى للأطفال على "اليوتيوب" تتكون من مزيج من أغاني الأطفال الكلاسيكية.

تتميز "أغاني الصغار" بشخصية أكورسو المميزة، بملابسها البسيطة جدا المكونة من قميص وردي مع بذلة عمل وعصابة رأس زهرية اللون، إلى جانب أعضاء فريق العمل من ممثلين وفنيين، إضافة إلى زوجها الذي يكتب ويرتب الموسيقى للمسلسل ويدير شخصيتين من الدمى تدعى "جورجي" و"هيربي". وعادة ما يوصف زوج راشيل، آرون، بأنه "شريكها الإبداعي".

وستدخل أيضا عالم الدمى بالإعلان عن خط "ألعاب السيدة راشيل" في عام 2024، والذي تضمن "دمية السيدة راشيل".

مساندة غزة وتقديم رهف

موقفها من الحرب على غزة كان لافتا، فقد بثت على "إنستغرام" عن الظروف التي يعاني منها الأطفال في القطاع ودعت إلى إنهاء القصف والحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والأطفال الذين نزحوا قسرا.

وكان موقفها الأكثر وضوحا في مايو/أيار هذا العام، حين نشرت مقطع فيديو لنفسها وهي تغني مع الفلسطينية رهف (3 سنوات)، وطفلة مبتورة الساقين جاءت من غزة إلى الولايات المتحدة بمساعدة "صندوق إغاثة أطفال فلسطين".

وواصلت تأييد دعمها لأطفال غزة رغم الهجمة الإلكترونية عليها، قائلة "إنه لأمر محزن أن يحاول الناس جعل الأمر مثيرا للجدل عندما تتحدث نيابة عن الأطفال الذين يواجهون معاناة لا يمكن قياسها".

وفي تصريحات إعلامية قالت "إنه من الصعب تلقي النقد، ولكن، هذا الألم لا يمكن مقارنته أبدا بألم عدم التحدث أثناء الإبادة الجماعية". ونوهت إلى أنها لن تتعاون مع أي شخص لم يتحدث عن غزة.

امرأة العام والأكثر تأثيرا

في سياق ذلك، طالبت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" المدعي العام الأميركي بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت ميس راشيل تتلقى تمويلا من جهات أجنبية للترويج لمحتوى مؤيد لحركة "حماس"، في حين أكدت راشيل أن هذه الاتهامات "عبثية وكذب صريح"، مشددة على ضرورة التعاطف مع معاناة الأطفال الفلسطينيين دون إلغاء الاهتمام بالأطفال الآخرين.

صنفتها مجلة "رولينغ ستون" الأميركية المرموقة ضمن الأكثر تأثيرا في العالم بسبب مواقفها الداعمة لغزة. واعتبرتها من أبرز المؤثرين لعام 2025، واختارتها في المرتبة الثالثة ضمن عشرات الآلاف من صناع المحتوى حول العالم.

راشيل التي اختيرت أخيرا "امرأة العام" من قبل مجلة "غلامور" الشهيرة، وصلت إلى الحفل برفقة زوجها آرون أكورسو، وبدت متألقة بفستان أبيض وأسود مكشوف الكتفين، اختارت فستانا مصنوعا من مواد معاد تدويرها ومطرزا برسومات من إبداع أطفال غزة، وضعت على الياقة البيضاء الأمامية والخلفية التي غطت الجزء العلوي من الفستان.

وتنوعت الرسومات بين فاكهة البطيخ، والعلم الفلسطيني، والأطفال الملائكة مع الأجنحة، والعصافير، وأغصان الزيتون، والمنازل، في لوحة تعبر عن الأمل، والسلام، وسط الألم.

إمبراطورية تعليمية للأطفال

حرصت "السيدة راشيل" على تكريم كل طفل مشارك من خلال مجموعة صور نشرتها على صفحتها الرسمية عبر "إنستغرام"، أرفقتها بأسماء الأطفال أصحاب الرسومات في تعليقها المرافق للمنشور.

الفستان لم يكن مجرد إطلالة، بل رسالة عميقة تحمل معها قصص الأطفال في غزة.

راشيل، التي أسست إمبراطورية تعليمية للأطفال عبر الإنترنت، تملك اليوم أكثر من 13 مليار مشاهدة على "يوتيوب"، إلى جانب 9 كتب تعليمية، وألعاب، واتفاقية جديدة مع "نتفليكس"، وكرست نجاحها لدعم الطفولة والتعليم حول العالم.

وفي حديث آخر مع مجلة "غلامور"، أكدت على أهمية استخدام الشهرة في القضايا الإنسانية.