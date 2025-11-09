اتفاق تاريخي بين "يونيفرسال ميوزيك" ومنصة ذكاء اصطناعي لتوليد الأغاني

فتحت شركة "يونيفرسال ميوزيك" الأميركية -أكبر شركة للتسجيلات الموسيقية في العالم- الباب أمام استخدام أعمال فنانيها لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعد توقيعها اتفاقا في هذا الشأن مع منصة "يوديو" التي تستطيع توليد أغنيات مقلدة بتنفيذ أوامر نصية مكتوبة من المستخدمين.

الاتفاق يتيح لمنصة "يوديو" فرصة الحصول على تراخيص لاستخدام أعمال فناني "يونيفرسال" في الإصدار مدفوع الاشتراك من منصة الذكاء الاصطناعي والمنتظر إطلاقه العام المقبل.

وتضم قائمة الفنانين التي تمتلك يونيفرسال حقوق نشر وتوزيع أعمالهم، النجمة الأميركية تايلور سويفت، ومواطنتها بيللي إيليش والمغني البريطاني إلتون جون.

يذكر أن شركة "يونيفرسال ميوزيك" وشركات موسيقية أخرى أقامت دعاوى قضائية ضد منصتي "يوديو" وصنو المناظرة، بتهمة انتهاكهما حقوق الطبع والنشر.

وتحتاج شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى كميات ضخمة من البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتقول شركات الموسيقى إن هذه المنصات استخدمت تسجيلات تتمتع بحماية حقوق الملكية الفكرية بدون تصريح وبدون تعويض للفنانين. وتسوي هذه الصفقة الآن دعوى يونيفرسال ميوزيك ضد "يوديو".

وأثار انتشار خدمات مثل "يوديو" المخاوف في هذا مجال الإنتاج الموسيقي من أن تؤدي الكميات الهائلة من الموسيقى المولدة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ظهور مشكلات جديدة بالنسبة للفنانين الحقيقيين، في مقابل من يقول إن الذكاء الاصطناعي سيظل أداة لا يمكنها أن تحل محل الإبداع البشري.

وإلى حين إطلاق المنصة الجديدة، سيظل الإصدار الحالي المجاني من منصة "يوديو" متاحا، ولكن من المتوقع أن يواجه بعض القيود بعد إطلاق النسخة مدفوعة الاشتراك.