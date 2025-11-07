بعد عام من وفاة نجله.. المغني الشعبي إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير مروّع وحالته حرجة

أصيب المغني الشعبي المصري إسماعيل الليثي في حادث سير مروّع وقع على طريق المنيا خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم الليثي الذي نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية.

وبحسب تقارير محلية، فإن الليثي، المعروف بأدائه الغنائي في عدد من أعمال محمد رمضان الدرامية مثل "الأسطورة" و"نسر الصعيد"، قد تعرّض لإصابات بالغة، شملت كسورا في عدد من الأضلاع وتضررا في الرئة اليمنى، إضافة إلى نزيف داخلي واشتباه بكسر في عظام الجمجمة من الجهة اليمنى، فضلا عن كدمات شديدة في منطقتي الرأس والصدر.

وجاء في التقرير الطبي أن الأطباء اضطروا إلى إدخال أنبوب صدري لسحب الهواء والدم المتجمعين داخل التجويف الصدري، إضافة إلى تنفيذ محاولات إنعاش عاجلة، وتزويده بالأدوية والسوائل والمضادات الحيوية بهدف تثبيت حالته والسيطرة على المضاعفات.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن درجة وعي إسماعيل الليثي منخفضة جدا ولا تتجاوز 5%، إذ يواجه صعوبة شديدة في التنفس نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بصدره، في حين لا تزال حالته الصحية حرجة، ما استدعى بقاءه في غرفة العناية المركزة تحت مراقبة طبية دقيقة ومستمرّة.

ولا تزال الفرق الطبية تتابع حالته لحظة بلحظة، وسط قلق بالغ يسيطر على أسرته وجمهوره الذين يترقبون أي إشارات مطمئنة حول تحسّن وضعه خلال الساعات المقبلة.

وكان الليثي قد تعرض لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل في مدينة أسيوط بصعيد مصر، حيث اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق، وأدى هذا إلى إصابته بإصابات خطيرة. وتم نقله على الفور إلى مستشفى ملوي التخصصي وهو في حالة غيبوبة كاملة، يعاني من نزيف حاد من الأنف والفم، وفق ما ذكرته تقارير صحفية محلية، ليوضع تحت الملاحظة داخل غرفة العناية المركزة.

يذكر أن إسماعيل الليثي كان قد مر العام الماضي بصدمة قاسية، عقب وفاة نجله رضا، المعروف بين جمهوره بلقب "ضاضا"، بعدما سقط من شرفة منزله بالطابق العاشر في حادث مأساوي أثناء اللعب. وأوضحت التحقيقات حينها أن الواقعة لم تتضمن أي شبهة جنائية، وشكلت تلك الحادثة فصلا مؤلما في حياة الفنان، يعود شبحها الآن مع الأزمة الصحية التي يمر بها، وسط دعوات محبيه بتجاوزها وعودته إلى الساحة الفنية في أقرب وقت.