بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بيوسف شاهين

أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الملصق الدعائي (بوستر) للدورة الـ15، والتي ستقام في الفترة من 30 مارس/آذار وحتى السادس من أبريل/نيسان 2026. وتحمل الدورة اسم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الملصق الدعائي للدورة الـ15 من تصميم الفنان الشاب محمود إسماعيل، مشيرة إلى أنها سوف تصدر طبعة خاصة من كتاب "يوسف شاهين نظرة الطفل.. وقبضة المتمرد" للناقد اللبناني إبراهيم العريس.

من جانبه، قال إسماعيل إن الملصق مستوحى من شخصية شاهين "وحيويته وعالمه الديناميكي، إذ ينتقل داخل فضاء بصري يجمع معالم بعض الدول الأفريقية ومنها مصر مما يعكس وحدة القارة وتنوعها".

أما الضوء المنبعث من العمق، "فيرمز بدوره إلى تجدد الروح السينمائية التي لا تتوقف عن المضي قدما، إذ يصبح البوستر احتفاء بتراث السينما الأفريقية وشخصية شاهين المصرية الأفريقية التي كانت وما تزال رمزا للحركة والحرية والفكر المتمرد في الفن السابع".

وتنظم مؤسسة شباب الفنانين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار المصريتين، وبدعم من وزارات الخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية.