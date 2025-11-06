"أصدقاء شخصيون مقربون" يعيد ميغان ماركل إلى الشاشة الكبيرة

ذكرت وسائل إعلام -أمس الأربعاء- أن الممثلة الأميركية ميغان ماركل (زوجة الأمير هاري) ستعود إلى الشاشة الكبيرة بدور صغير في فيلم يجري تصويره في لوس أنجلوس.

وذكرت التقارير أن ماركل كانت تصور مشاهد في فيلم "أصدقاء شخصيون مقربون" (Close Personal Friends) الذي تشارك فيه ليلي كولينز وجاك كويد وبري لارسون وهنري غولدينغ.

وأفادت مجلة "فارايتي" المتخصصة بأن الفيلم الكوميدي "يدور حول زوجين ‘عاديين’ يلتقيان زوجين من المشاهير في أثناء رحلة إلى سانتا باربرا".

وكانت ماركل شاركت في مسلسل "سوتس" (Suits) لـ7 مواسم قبل زواجها الأمير هاري، ولم تقدّم أي عمل منذ 7 سنوات، بعدما أشارت إلى أنها ستتخلى عن مهنة التمثيل.

تزوج هاري وميغان عام 2018، وانفصلا عن العائلة الملكية البريطانية وانتقلا إلى كاليفورنيا بعد سنتين.

وبعد حرمانهما من التمويل الملكي، وقّع الزوجان أول صفقة لهما مع "نتفليكس" عام 2020 مقابل 100 مليون دولار أميركي، حسب تقارير، وقد وأنتجا سلسلة وثائقية بعنوان "هاري وميغان" (Harry & Meghan) ومسلسل "مع حبي.. ميغان" (With Love, Meghan).