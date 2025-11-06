"أصدقاء شخصيون مقربون" يعيد ميغان ماركل إلى الشاشة الكبيرة

فن|نجوم ومشاهير|الولايات المتحدة الأميركية

BELFAST, UNITED KINGDOM - MARCH 23: Meghan Markle is seen ahead of her visit with Prince Harry to the iconic Titanic Belfast during their trip to Northern Ireland on March 23, 2018 in Belfast, Northern Ireland, United Kingdom. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)
الممثلة الأميركية ميغان ماركل تزوجت من الأمير هاري عام 2018 وانفصلا عن العائلة الملكية البريطانية وانتقلا إلى كاليفورنيا بعد سنتين (غيتي)
Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 16:19 (توقيت مكة)

ذكرت وسائل إعلام -أمس الأربعاء- أن الممثلة الأميركية ميغان ماركل (زوجة الأمير هاري) ستعود إلى الشاشة الكبيرة بدور صغير في فيلم يجري تصويره في لوس أنجلوس.

وذكرت التقارير أن ماركل كانت تصور مشاهد في فيلم "أصدقاء شخصيون مقربون" (Close Personal Friends) الذي تشارك فيه ليلي كولينز وجاك كويد وبري لارسون وهنري غولدينغ.

وأفادت مجلة "فارايتي" المتخصصة بأن الفيلم الكوميدي "يدور حول زوجين ‘عاديين’ يلتقيان زوجين من المشاهير في أثناء رحلة إلى سانتا باربرا".

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - FEBRUARY 09: Meghan, Duchess of Sussex attends the Wheelchair Curling at Hillcrest Recreation Centre during day one of the 2025 Invictus Games at on February 09, 2025 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
ماركل تصور مشاهد في مسلسل "أصدقاء شخصيون مقربون" الذي تشارك فيه ليلي كولينز وجاك كويد وبري لارسون وهنري غولدينغ (غيتي)

وكانت ماركل شاركت في مسلسل "سوتس" (Suits) لـ7 مواسم قبل زواجها الأمير هاري، ولم تقدّم أي عمل منذ 7 سنوات، بعدما أشارت إلى أنها ستتخلى عن مهنة التمثيل.

تزوج هاري وميغان عام 2018، وانفصلا عن العائلة الملكية البريطانية وانتقلا إلى كاليفورنيا بعد سنتين.

وبعد حرمانهما من التمويل الملكي، وقّع الزوجان أول صفقة لهما مع "نتفليكس" عام 2020 مقابل 100 مليون دولار أميركي، حسب تقارير، وقد وأنتجا سلسلة وثائقية بعنوان "هاري وميغان" (Harry & Meghan) ومسلسل "مع حبي.. ميغان" (With Love, Meghan).

المصدر: الفرنسية

