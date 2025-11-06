أحمد عبد الله.. كاتب الواقعية الشعبية الذي رسم ملامح الكوميديا المصرية الحديثة

على مدار 3 عقود من الإبداع، تمكن المؤلف والسيناريست أحمد عبد الله من ترسيخ بصمته الخاصة في الدراما والسينما المصرية، عبر أعمال جسدت نبض الشارع وقدمت رؤية إنسانية عميقة، مزجت بين الواقعية الصادقة والكوميديا القريبة من وجدان الجمهور.

وفي إطار شراكته الفنية المثمرة مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، قدّم عبد الله سلسلة من الأعمال التي جمعت بين الشعبية والعمق الفني، ما رسّخ مكانته كأحد أبرز كتاب الدراما في العقدين الأخيرين.

رحل أحمد عبد الله عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز الـ60 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا يجمع بين البساطة والصدق والتأثير، سيظل حاضرا في ذاكرة الدراما المصرية.

بدايات صنعت جيلا من نجوم الكوميديا

وُلد أحمد عبد الله في منتصف ستينيات القرن الماضي، ورغم تخرجه في كلية الحقوق، فإن شغفه بالفن ظهر مبكرا خلال دراسته الجامعية، حين قدّم على مسرح الجامعة مجموعة من الأعمال المقتبسة عن المسرح العالمي، لفتت موهبته الأنظار ووضعت خطواته الأولى على طريق الاحتراف.

مع أواخر التسعينيات، بدأ مشواره المهني من بوابة المسرح، حيث كتب مسرحية "عالم قطط"، ثم "آلابندا" التي شكّلت محطة فارقة في مسيرته، إذ جمعت على خشبتها مجموعة من الوجوه الشابة التي أصبحت لاحقا من نجوم الصف الأول، مثل محمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، وأحمد السقا. وكانت تلك التجربة بوابته إلى السينما، إذ كتب فيلم "عبود على الحدود" للنجم الراحل علاء ولي الدين، لتبدأ بينهما شراكة فنية ناجحة أثمرت عن أعمال خالدة مثل "الناظر"، مسرحية "حكيم عيون"، وآخر أفلام علاء "ابن عز".

امتدت بصمة أحمد عبد الله لتشمل جيلا كاملا من نجوم الكوميديا، فكان وراء انطلاقة محمد سعد في فيلم "55 إسعاف"، ثم قدّم معه شخصية "اللمبي" التي أصبحت أيقونة في الكوميديا المصرية، وتعاونا لاحقا في فيلم "كركر". ومع محمد هنيدي كتب أفلاما ناجحة مثل "عسكر في المعسكر"، و"فول الصين العظيم"، و"يانا يا خالتي"، بينما كانت له إسهامات في صعود أحمد حلمي من خلال أول بطولة سينمائية له في فيلم "ميدو مشاكل".

كما كتب عبد الله عددا من الأعمال الكوميدية البارزة في تلك المرحلة، من بينها "غبي منه فيه" لهاني رمزي، و"لخمة راس" لأحمد رزق، و"أحلام الفتى الطايش" لرامز جلال، إلى جانب أفلام "قصة الحي الشعبي"، "عيال حبيبة"، و"صباحو كدب"، التي رسخت مكانته كأحد أهم صنّاع الضحك في السينما المصرية الحديثة.

وتشكّلت ملامح أحمد عبد الله الفنية في حي بين السرايات العريق بالقاهرة، ذلك المكان الشعبي الذي صاغ وجدانه وأثر بعمق في رؤيته الإبداعية. فقد انعكست واقعيته الصادقة على كتاباته التي نبضت بروح الناس، فكان قادرا على التقاط تفاصيل الحياة اليومية وتحويلها إلى دراما إنسانية بسيطة وعميقة في آنٍ واحد.

وفي عام 2008، شهدت مسيرته نقطة تحول محورية مع بداية شراكته الإبداعية مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي رحل في يوليو/تموز الماضي. وجمعت بينهما رؤية فنية متناغمة جعلت أعمالهما أقرب إلى نبض الشارع المصري، وجعلت من الواقعية ملمحا أساسيا في كل ما قدّماه معا. وترك رحيل سامح أثرا بالغا في نفس أحمد عبد الله، الذي لحق برفيق دربه بعد أشهر قليلة، لتكتمل حكاية فنية وإنسانية نادرة.

قدّم الثنائي سلسلة من الأفلام التي اعتمدت على البطولة الجماعية وتيمة الحدث في يوم واحد، فكانت البداية بفيلم "كباريه"، تلاه "الفرح" و"الليلة الكبيرة"، إلى جانب عدد من المسلسلات التي حملت نفس الروح الواقعية مثل "الحارة"، "بين السرايات"، و"رمضان كريم". وجميعها أعمال جسّدت الحياة الشعبية المصرية بصدق ودفء، وحققت نجاحا جماهيريا واسعا في السينما والدراما على حد سواء. وكان آخر ما جمعهما فيلم "ليلة العيد" الذي عُرض عام 2024.

ورغم قوة هذه الثنائية، إلا أن أحمد عبد الله واصل نجاحاته منفردا، فكتب أفلاما لافتة مثل "الماء والخضرة والوجه الحسن" مع المخرج يسري نصر الله، و"ساعة ونص" مع وائل إحسان، و"شنطة حمزة" مع أكرم فاروق، فضلا عن تعاونه مع المخرج محمد أمين في فيلم "200 جنيه" ومسلسل "المحكمة". وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "المخفي"، الذي عُرض عام 2024، مؤكّدا استمرار قدرته على الموازنة بين الواقعية والبراعة الفنية حتى آخر لحظة في حياته.

وداع مؤثر

وقد سادت حالة من الحزن بين زملاء أحمد عبد الله في الوسط الفني عقب إعلان المنتج أحمد السبكي خبر وفاته عبر حسابه على إنستغرام، وتوالت بعدها كلمات النعي من عدد كبير من الفنانين الذين عبروا عن حزنهم لرحيله وتقديرهم لمسيرته الفنية.

وعبّرت الفنانة يسرا، التي تعاونت مع الراحل أحمد عبد الله في فيلم "ليلة العيد"، عن حزنها العميق لرحيله، مؤكدة أنه كان واحدا من أهم كتاب السيناريو الذين أسهموا في تشكيل وجدان جيل كامل منذ تسعينيات القرن الماضي. واستعادت يسرا ذكرياتها معه خلال العمل، مشيدة بموهبته الفريدة وقدرته على تقديم شخصيات حقيقية تنبض بالحياة، معبّرة عن اعتزازها بتجربتها الفنية إلى جانبه، ومودّعة إياه بكلمات يغمرها الأسى والامتنان تقديرا لما تركه من أثر إنساني وفني لا يُنسى.

كما عبر الفنان محمد هنيدي عن حزنه الكبير لفقدان صديقه المقرب أحمد عبد الله، مشيرا إلى أن الخبر كان مؤلما بالنسبة له، ووصفه بصديق العمر الذي سيترك غيابه فراغا كبيرا، داعيا له بالرحمة ولأسرته وأحبائه بالصبر على فراقه.

ونعاه الفنان أشرف عبد الباقي بكلمات مؤثرة، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب، من أجمل الناس، ربنا يصبر أهلك وأصحابك".

أما الفنان صلاح عبد الله، فعبر عن صدمته العميقة وحزنه الشديد لرحيل صديقه الكاتب أحمد عبد الله، مؤكدا أن الخبر وقع عليه كالصاعقة، وأنه عجز عن إيجاد كلمات تعبّر عن حالته في تلك اللحظة الأليمة، مكتفيا بالدعاء لرفيقه الراحل بالرحمة والمغفرة.

ورغم الرحيل المفاجئ، يبقى أحمد عبد الله حاضرا بإبداعه في وجدان الجمهور، بأعمال صنعت جزءا من الذاكرة الفنية المصرية، وخلّدت اسمه كأحد أبرز من كتبوا للسينما والدراما بروح صادقة وبصمة خاصة. فقد ترك خلفه مسيرة ثرية امتدت على مدى عقود، قدّم خلالها نحو 40 عملا تنوّعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، لتظل شاهدا على موهبة أصيلة وصدق فني نادر.